ЦРВЕНИ МАГАЦИН ВЕСНИК ПАНЧЕВА ПРОТЕКЛА ДВА И ПО ВЕКА Зидан да траје, подсећа и служи
На левој обали Тамиша, на којој почива цело Панчево, налази се још један од симбола овог града – црвени магацин.
Како да не постоје стопостотни докази, верује се да је објекат изграђен између 1785. и 1787. године.
Од самог почетка имао је исту функцију, а то је магацински простор за складиштење робе, с тим да данас представља непокретно културно добро под ингеренцијом ресорног Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.
Будући да је подигнут на месту некадашњег пристаништа говори о његовој важности од самог почетка, а не треба ни сметнути с ума да је био у непосредној близини и железничког саобраћаја.
Сам објекат саградио је војни ерар за жито, да би од 1907. године био у власништву Пучке банке, с тим да су га за време Другог светског рата користиле немачке окупационе трупе, а од 1944. је постао складиште Југословенске народне армије.
Црвени магацин изграђен је у барокном стилу правоугаоне основе, а има приземље и три спрата, са дрвеном међуспратном конструкцијом. Кров је висок и двосливни, док са са северне и јужне стране има по четири контрафора (конструктивни елементи), са западне седам, а источне шест.
На дужој страни има 13 прозора на сваком спрату и су правоугаоног облика са решеткама, а врата су масивна, гвоздена, без украса. Зграда има један димњак. Магацин је грађен опеком у кречном малтеру, а кров је прекривен бибер црепом.
„Објекат има документарну, историјску вредност као један од најстаријих објеката у граду, који сведочи и о делатности војног ерара у њему. Такође поседује техничко документарну вредност, јер је његова дрвена међуспратна конструкција врло вредна и једна од ретких видљивих међуспратних конструкција до сада сачуваних. Објекат има и естетску вредност јер обједињује елементе индустријске и војне архитектуре, а урбанистичко просторна вредност огледа се у томе што је магацин грађен пре формирања улица Иве Лоле Рибара и Кеја Радоја Дакића”, наводи се на сајту Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.
Текст и фото: Л. Радловачки
Пројекат „Индустријско и културно наслеђе Панчева – од фабричких хала до уметничких простора“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Град Панчево. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.