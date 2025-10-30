ДАНАС У 16.30 САТИ, ПРЕДАВАЊЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА "НОВИ САД" Утицај технологије на раст и развој детета ТЕЛЕВИЗОР И ТЕЛЕФОН НЕ МОГУ ДА ЗАМЕНЕ РОДИТЕЉЕ
30.10.2025. 11:25 11:29
Коментари (0)
Дом здравља „Нови Сад”, у оквиру Саветовалишта развојне педијатрије, данас у 16.30 часова организује радионицу за родитеље на тему утицаја технологије на раст и развој детета.
Предавања су намењена родитељима и старатељима деце узраста до шест година.
Предавање се одржава у Саветовалишту развојне предијатрије Дома здравља „Нови Сад”, у амбуланти „Јован Јовановић Змај” у Улици Змај Огњена Вука број 19 д.