broken clouds
19°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАНАС У 16.30 САТИ, ПРЕДАВАЊЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА "НОВИ САД" Утицај технологије на раст и развој детета ТЕЛЕВИЗОР И ТЕЛЕФОН НЕ МОГУ ДА ЗАМЕНЕ РОДИТЕЉЕ

30.10.2025. 11:25 11:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Дом здравља „Нови Сад”, у оквиру Саветовалишта развојне педијатрије, данас у 16.30 часова организује радионицу за родитеље на тему утицаја технологије на раст и развој детета.

Предавања су намењена родитељима и старатељима деце узраста до шест година.

Предавање се одржава у Саветовалишту развојне предијатрије Дома здравља „Нови Сад”, у амбуланти „Јован Јовановић Змај” у Улици Змај Огњена Вука број 19 д.

технологија дом здравља нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај