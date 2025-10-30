БЕСПЛАТНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА РОДИТЕЉЕ Пријаве за Школу психомоторног развоја беба
Родитељи деце узраста до годину дана могу бесплатно да учествују у едукативним радионицама Школе за психомоторни развоја беба од рођења до прве године живота.
Школа се одржава у оквиру Градског центра за унапређење репродуктивног здравља Дома здравља Нови Сад у Алмашкој улици 4.
Едукација родитеља спроводи се сваког месеца, током целе године, једном недељно. Свака недеља, тачније свако предавање, носи тему једног трименона живота бебе. За предстојећи месец планирани датуми предавања су 5. новембар (први трименон) у 12 часова, 12. новембар (други трименон) у 18.30, 19. новембар (трећи трименон) у 12 часова и 26. новембар (четврти трименон) у 18.30 – кажу у Дому здравља. Позивају све заинтересоване родитеље да се пријаве мејлом на адресу [email protected] и напомињу да на предавања могу доћи оба родитеља и са собом повести бебу.
Циљ едукације је упознавање родитеља са правилним редоследом моторних реакција и развоја бебе, на основу њене неуролошке зрелости. Током предавања родитељима ће бити објашњено шта није препоручљиво, шта ремети развојни редослед и квалитет и које су очекиване активности беба по триместрима. Правилним поступањем у најранијем узрасту пружа се могућност не само превентивног већ и стимулативног деловања. Родитељи могу да поставе сва питања и да се информишу о редоследу корака психомоторног развоја, истичу у Дому здравља.
Школа се реализује уз подршку Међусекторског радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце на територији Новог Сада, а води је Милица Иветић, струковни физиотерапеут с вишедеценијским искуством у Дому здравља Нови Сад.