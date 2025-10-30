broken clouds
19°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈКП „ЧИСТОЋА” ОДНОСИ КАБАСТИ ОТПАД Контејнери ове недеље у Петроварадину

30.10.2025. 11:06 11:12
Пише:
Борис Гуран
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: „Чистоћа” односи крупни и кабасти отпад фото:Дневник.рс/ Ј. В.

Jавно комунално предузеће “Чистоћа“ постављаће велике контејнере за кабасти отпад од сутра до суботе, 1. новембра, на територији МЗ Петроварадин.

Контејнери ће бити постављени на углу улица Патријарха Рајачића и Шеноине, у Улици Фрушкогорског одреда у Блоку 8, у Улици Јована Монастерлије код трафостанице и у Улици Божидара Аџије код пружног прелаза.

Комплетан распоред за све месне заједнице, термине и локације за поставку контејнера можете погледати на веб-сајту ЈКП "Чистоћа" Нови Сад. 

Осим постављања контејнера за кабасти отпад, вредни радници “Чистоћине” Службе за јавну хигијену свакодневно уклањају лишће и ситан отпад, како би одржали чистоћу јавних површина.

контејнери петроварадин кабасти отпад
Извор:
Дневник
Пише:
Борис Гуран
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај