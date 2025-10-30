ЈКП „ЧИСТОЋА” ОДНОСИ КАБАСТИ ОТПАД Контејнери ове недеље у Петроварадину
30.10.2025. 11:06 11:12
Jавно комунално предузеће “Чистоћа“ постављаће велике контејнере за кабасти отпад од сутра до суботе, 1. новембра, на територији МЗ Петроварадин.
Контејнери ће бити постављени на углу улица Патријарха Рајачића и Шеноине, у Улици Фрушкогорског одреда у Блоку 8, у Улици Јована Монастерлије код трафостанице и у Улици Божидара Аџије код пружног прелаза.
Комплетан распоред за све месне заједнице, термине и локације за поставку контејнера можете погледати на веб-сајту ЈКП "Чистоћа" Нови Сад.
Осим постављања контејнера за кабасти отпад, вредни радници “Чистоћине” Службе за јавну хигијену свакодневно уклањају лишће и ситан отпад, како би одржали чистоћу јавних површина.