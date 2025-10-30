(ВИДЕО) ЈОКИЋ НЕ СТАЈЕ – НОВИ ИСТОРИЈСКИ РЕКОРД: Трипл-даблом водио Денвер до победе
30.10.2025.
Денвер Нагетси су победили на свом терену екипу Њу Орлеанс Пеликанса резултатом 122:88 у утакмици НБА лиге.
Српски кошаркаш Никола Јокић, остварио је нови, четврти узастопни трипл-дабл ове сезоне и постигао још један рекорд у каријери.
Јокић је меч завршио са 21 поеном, 12 скокова и 10 асистенција и тако се придружио Оскару Робертсону (1961-62) и Раселу Вестбруку (2020-21) који су уз њега једини играчи који су започели сезону са четири узастопна трипл-дабла. Има прилику да забележи и пети и тако се истакне сам на врху листе.
У тиму Денвера Кристијан Браун и Џамал Мари су постигли по 17 поена, а Тим Хардавеј јуниор 11.
Најбољи у екипи Њу Орлеанса Пел био је Џеремаја Фирс са 21 поеном.
Денвер у наредном мечу 1. новембра игра са Портландом.