(ВИДЕО) ЈОКИЋ НЕ СТАЈЕ – НОВИ ИСТОРИЈСКИ РЕКОРД: Трипл-даблом водио Денвер до победе

30.10.2025. 07:32 07:36
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/David Zalubowski)

Денвер Нагетси су победили на свом терену екипу Њу Орлеанс Пеликанса резултатом 122:88 у утакмици НБА лиге.

Српски кошаркаш Никола Јокић, остварио је нови, четврти узастопни трипл-дабл ове сезоне и постигао још један рекорд у каријери.

Јокић је меч завршио са 21 поеном, 12 скокова и 10 асистенција и тако се придружио Оскару Робертсону (1961-62) и Раселу Вестбруку (2020-21) који су уз њега једини играчи који су започели сезону са четири узастопна трипл-дабла. Има прилику да забележи и пети и тако се истакне сам на врху листе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NBA (@nba)

У тиму Денвера Кристијан Браун и Џамал Мари су постигли по 17 поена, а Тим Хардавеј јуниор 11.

Најбољи у екипи Њу Орлеанса Пел био је Џеремаја Фирс са 21 поеном.

Денвер у наредном мечу 1. новембра игра са Портландом.

 

Никола Јокић нба кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
