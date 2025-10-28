(ВИДЕО) ЈОКИЋ ПОНОВО БЛИСТАО: Још једна историјска рола Сомборца, нови трипл-дабл
Кошаркаши Денвера победили су, као гости, Минесоту резултатом 127:114 у утакмици НБА лиге.
Српски репрезентативац Никола Јокић предводио је свој тим до победе трећим трипл-дабл у три утакмице, на почетку нове сезоне.
Јокић је меч завршио са 25 поена уз 19 скокова и 10 асистенција. Ноћ раније нашао се у одабраном друштву у ком је постао тек пети играч у историји НБА лиге са два узастопна трипл-дабла на почетку сезоне, а сада када је остварио и трећи, тај круг великих имена се сузио на три – поред Јокића то је раније пошло за руком само легендарном Оскару Робертсону (четири узастопна у сезони 1961/1962) и Раселу Вестбруку (четири узастопна 2020/21).
Уз Јокића је најбољи у тиму Денвера био Џамал Мари са 43 постигнута поена.
Минесоту је предводио Џејден Мекденијелс са 25 поена, а један мање је постигао Џулијус Рендл.
Денвер у ноћи између среде и четвртка игра против Њу Орлеанса, а Тимбервулвсе очекује утакмица са Лејкерсима.