(ВИДЕО) ЈОКИЋ ПОНОВО БЛИСТАО: Још једна историјска рола Сомборца, нови трипл-дабл

28.10.2025. 07:52 07:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Abbie Parr

Кошаркаши Денвера победили су, као гости, Минесоту резултатом 127:114 у утакмици НБА лиге.

Српски репрезентативац Никола Јокић предводио је свој тим до победе трећим трипл-дабл у три утакмице, на почетку нове сезоне.

Јокић је меч завршио са 25 поена уз 19 скокова и 10 асистенција. Ноћ раније нашао се у одабраном друштву у ком је постао тек пети играч у историји НБА лиге са два узастопна трипл-дабла на почетку сезоне, а сада када је остварио и трећи, тај круг великих имена се сузио на три – поред Јокића то је раније пошло за руком само легендарном Оскару Робертсону (четири узастопна у сезони 1961/1962) и Раселу Вестбруку (четири узастопна 2020/21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NBA (@nba)

Уз Јокића је најбољи у тиму Денвера био Џамал Мари са 43 постигнута поена.

Минесоту је предводио Џејден Мекденијелс са 25 поена, а један мање је постигао Џулијус Рендл

Денвер у ноћи између среде и четвртка игра против Њу Орлеанса, а Тимбервулвсе очекује утакмица са Лејкерсима.

Никола Јокић нба кошарка
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
