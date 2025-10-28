(ВИДЕО) КАКВЕ МАЈСТОРИЈЕ ЈОКИЋА: Џокер одушевио невероватним додавањима
28.10.2025. 08:26 08:31
Коментари (0)
Никола Јокић је фуриозно кренуо у нову сезону.
У три утакмице је забележио три трипл-дабл учинка и тако постао тек трећи играч у историји НБА лиге ком је то успело.
Џокер је, наравно, у последњој утакмици, у победи над Минесотом 127:114 доминирао на паркету, а поред 25 поена и 19 скокова имао је и 10 асистенција и то каквих.
Центар репрезентације Србије поново је одушевио љубитеље магичне игре под обручима својим невероватним додавањима, које можете погледати на снимцима.