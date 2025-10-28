clear sky
(ВИДЕО) КАКВЕ МАЈСТОРИЈЕ ЈОКИЋА: Џокер одушевио невероватним додавањима

28.10.2025. 08:26 08:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/David Zalubowski

Никола Јокић је фуриозно кренуо у нову сезону.

У три утакмице је забележио три трипл-дабл учинка и тако постао тек трећи играч у историји НБА лиге ком је то успело. 

Џокер је, наравно, у последњој утакмици, у победи над Минесотом 127:114 доминирао на паркету, а поред 25 поена и 19 скокова имао је и 10 асистенција и то каквих. 

Центар репрезентације Србије поново је одушевио љубитеље магичне игре под обручима својим невероватним додавањима, које можете погледати на снимцима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NBA (@nba)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NBA (@nba)

Никола Јокић нба кошарка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
