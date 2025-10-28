ПРВА НОВОСАДСКА ЛИГА Новосађани се засладили бодом у Тителу
Тител - Борац (НС) 1:1 (0:0)
ТИТЕЛ: Спортски центар, гледалаца 200, судија: А. Јосић (Нови Сад), стрелци: Стојановић у 54. (из пенала) за Тител, Адамек у 49. минуту за Борац.
ТИТЕЛ: Ћурувија 7,5, Петровић 7, (Д. Шер 7), Б. Шер 7, Стојановић 7,5, Мијић 7, Јосиповић 6,5, Павков 6,5 (Караташевски 6,5), Цетењи 6,5, Карас 6,5 (Ружин 7), Пешти 6,5, Чеке 6,5.
БОРАЦ: Ранков 7, Свитић 7, Јашовић 6,5 (Пекић), Павловић 7, Зељко 7, Гргић 6,5 (Живак 6,5), Туцаков 6,5, Амиџић 6,5, Богојевић 6,5 (Томин 6,5), Адамек 7, Тубић (Мишчевић 6,5).
Слаба фудбалска представа. Расквашен терен је утицао на бољи квалитет игре.
Домаћи су били некомплетни, а гости презадовољни пошто су напустили Тител непоражени. Било је покушаја у првом делу, али без реализације.
У другом полувремену, после брзих акција пред голом домаћих, тек у трећем покушају Стефан Адамек послао лопту у мрежу за вођство Новосађана. Недуго затим Цетењи је прошао по левој страни, старт је био скоро „за затвор“, а судија је гостујућег играча частио жутим картоном и пеналом за домаћине, што користи Лука Стојановић и поравнава резултат.
Било је још покушаја до краја сусрета, али без реализације.
М. Н. Петровић
ЖСК – Славија 3:1 (2:1)
ЖАБАЉ: стадион ЖСК-а, гледалаца око 100. Судија: Вучковић (С. Каменица). Стрелци: Исаковски у 36. Клисарић у 42, Д. Марков у 72. за ЖСК, Станковић у 38. минуту за Славију. Жути картони: Везилић, Јовановић ЖСК; Остојић, Ранисављев Славија.
ЖСК: Савановић 7, М. Марков 8, Брежњак 7, Д. Ђурђић 8, Везилић 7, Исаковски 8 (Грбић), Јовановић 7, Солдат 7, Клисарић 8, Д. Марков 7 (А. Ђурђић), Џамбас (Попржен 7).
СЛАВИЈА: Вићентијевић 6, Гајић 7, Брешић 6, Ранисављев 6 (Вуколић), Богданов 6 (Жилић), Батинић 6, Ерор 6, Вајић 6, Остојић 6 (Радосављевић), Вулетић 6 (Ђурђев), Станковић 7 (Чеха).
Бридели су образи Жабаљчанима након високог и непријатног пораза у претходном колу, али су се искупили врло добром игром и победом над лидером на табели, Славијом.
Сва узбуђења у првом делу овог сусрета стала су у шест минута игре. Прво је Марко Исаковски неодбрањивим ударцем главом донео вођство домаћину.
Узвратили су одмах гости голом Милана Станковића, да би Матија Клисарић одбитак од голмана Дејана Вићентијевића спровео у мрежу и вратио предност.
Једино вредно помена у другом делу је беспрекорно изведена акција Матије Клисарића и гол Драгана Маркова, за коначан резултат овог сусрета.
П. Бундало
Цемент - Шајкаш 6:1 (4:1)
БЕОЧИН: Стадион Цемента, гледалаца 100, судија: Милановић (Сремски Карловци), стрелци: Татић у 6. (из пенала), Ђерић у 16. и 37. Ракић у 45. Н. Сапунџић у 51. и Тубић у 68. за Цемент, а Пушић у 18. минуту за Шајкаш. Жути картони: Бишкуповић, Хорват (Шајкаш).
ЦЕМЕНТ: Мандић, В. Сапунџић (Ивковић), Шаренац, Жакула, Татић, Ћулум (Старчевић), Ракић, Н. Спаунџић (Брацановић), Ђаковић (Плавшић), Ђерић (Тубић), Вучковић.
ШАЈКАШ: Јосимов, Бишкуповић, Деспотов, Хорват, Рулић, Глоговац (Љубојевић), Живанов (Плавшић), Шегуљски, Беновић, Пушић, Пожарев (Војновић).
Убедљиви су били фудбалери Цемента на домаћем терену против екипе Шајкаша.
Рано су начели домаћи мрежу Ковиљчана, већ у 6. минуту прецизан је био Татић са беле тачке. До краја полувремена смењивали су се стрелци па су на одмор отишли са три гола предности.
У наставку сусрета Беочинци су још два пута погађали за убедљиву победу која их поставља на лидерску позицију.
Ђ. Л.
Омладинац - Петроварадин 2:3 (1:0)
СТЕПАНОВИЋЕВО: Игралиште Омладинац, гледалаца 40, судија: Морача (Сремска Каменица), стрелци. Мрђан у 13. и 80. за Омладинац, а Ковачевић у 62. Ерцег у 67. и 82. минуту за Петроварадин. Жути картони: Зељковић (Омладинац), Ракановић, Спасић, Губеринић (Петроварадин).
ОМЛАДИНАЦ: Зељковић, Малиновић, Јакшић, Родић, Н. Панић, Шомођварац (Пецељ), Бецић (Радин), Софранин, Пилиповић (Стојановић), Мрђан, Ристић (Кресоја).
ПЕТРОВАРАДИН: Страјнић, Шурлан, Вукобратовић, Гавришић (Карталија), Чича (Ковачевић), Поповић (Ерцег), Ракановић, Анушић, Нинковић (Стантић), Спасић (Губеренић), Мудрић.
Утакмица у Степановићеву била је веома занимљива, виђено је пет погодака уз преокрет гостију.
Након почетног испитивања снага домаћи фудбалери су поготком Мрђана стекли предност и успешно је чували до одласка на одмор. У наставку игре друга прича, гости су успели да за пет минута преокрену резултат и поведу са 2:1. Међутим, С
тепановчани се нису предавали и другим голом одличног Мрђана, успели да поравнавају.
Ипак, радост им је трајала свега два минута, јер је на другој страни, двоструки стрелац Ерцег поново погодио што је било довољно за нову победу Петроварадинаца.
Ђ. Л
Пролетер - Хајдук (Ч) 5:1 (2:1)
НОВИ САД: Стадион Пролетер на Сланој бари, гледалаца 50, судија: Лукић (Нови Сад), стрелци: Паповић у 5. 58. и 85. Бараћ у 41. и Вуковић у 70. за Пролетер, а Клисара у 27. минуту (из пенала) за Хајдук. Жути картони: Паповић, Миловац (Пролетер), Станковић, Мишковић, Зекоња (Хајдук).
ПРОЛЕТЕР: Недељковић, Бараћ, Илић, Радиновић (Вуковић), Прљевић, Вукашиновић, Мар-
јановић, Паповић, Губеринић, Маринковић, Миловац.
ХАЈДУК: Радановић, Танасић, Антонић, Станковић, Росић, Клисара (Царевић), Тегелтија (Вукановић), Ачански (Вујков), Срећков (Марковић), Мишковић, Зекоња.
Фудбалери Пролетера из кола у коло играју све боље.
Овога пута, након убедљивог тријумфа на гостовању Црвеној звезди у прошлом колу, убедљиво су савладали Чуружане који су до овог кола били у врху табеле.
Домаћи су имали само једну замену, али то их није спутало да тријумфују. Најрасполженији је био Бошко Паповић који је постигао хет-трик.
Ђ. Л.
Југовић - Фрушкогорац 1:3 (0:2)
КАЋ СЦ „Сигет”, гледалаца 30, судија: Паштар (Ветерник), стрелци: Рис у 73. за Југовић, а Стевановић у 39. Бајић у 45. и Вулетић у 70. минуту за Фрушкогорац. Жути картони: Гвозденовић, Миљанић, Рис (Југовић).
ЈУГОВИЋ: Петковић, Гаврилов, Гвозденовић, Миљанић, Булат, Рис, Николић, Драгољевић, Пантелић, Илић, Јањин.
ФРУШКОГОРАЦ: Ђуранин, Бучо, Лазић, Бајић (Вукмировић), Бркљача (Мајсторовић), Младић, Стевановић (Петровић), Пекановић (Попадић), Вулетић, Станић, Стевановић (Ерић).
Футог - Сириг 0:3 (0:0)
ФУТОГ: Стадион Футог, гледалаца 25, судија: Марковић (Нови Сад), стрелци: Полић у 57. Вучковић у 84. и Берић у 90+4. минуту. Жути картони: Мих. Бероња (Футог), Војводић (Сириг). Црвени картон: Бероња (Футог).
ФУТОГ: Иванишевић, Шумар, Швоња, Попадић, М. Трифуновић (Панић), Н. Кутањац, Токин, Милић (Мир. Бероња), Михл. Бероња, Чепић (Стевановски), У. Кутањац.
СИРИГ: Војводић, Ђисалов (Видовић), Полић (Рајачић), Петровић, Романов, Дражић, Вучковић, Којовић (Радовић), Латковић, Наранчић, Шведић (Берић).
Јединство - Црвена звезда 0:4 (0:1)
ГОСПОЂИНЦИ: Игралиште Јединство, гледалаца 150, судија: Веселиновић (Нови Сад), стрелци: Јанић у 7. Дичић у 64. Бандић у 76. и Поповић у 83. минуту. Жути картони: Рондовић, Тепић, Пановић, Виторац (Јединство), Играчев (Црвена звезда).
ЈЕДИНСТВО: Танкосић, Клинцов, Боберић, Рондовић, Тепић (Маливук), Пановић (Вечански), Илијин, Виторац, Ћирин, Малиновић, Радмановац (Станчић).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Мартиновић, Девушић, Станковић, Поповић, Папрић, Смајић (Роксандић), Бандић, Јанић, Играчев (Дмичић), Суботин, Папак (Рељић).