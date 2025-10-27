(ВИДЕО)(ФОТО) У СУБОТИЦИ ПРАВА ЦВЕТНА БАШТА У СРЦУ ГРАДА На платоу Плаве фонтане „Гарден флор" донео најлепше јесење боје
Суботица је од 23. октобра до 29. октобра домаћин чаробног света боја и мириса. Код платоа Плаве фонтане, у срцу града, отворена је двадесет четврта по реду јесења изложба „Гарден флора", манифестација која већ деценијама привлачи љубитеље биља и природе.
Овогодишњи сајам је траје дуже него ранијих година. Организатори обљашњавају да су одлучили да вашар траје недељу дана, како би што више Суботичана и гостију града могло да ужива у богатој понуди.
„Прошле године смо видели колики је интерес грађана, посебно уочи Задушница и других јесењих празника. Зато смо ове године одлучили да продужимо манифестацију", објашњава Арпад Киш, председник Удружења сељака из Суботице.
Петнаест произвођача добило је прилику да представи своје производе, иако је, како Киш наводи, било далеко више заинтересованих.
Шетајући између штандова, посетиоци могу видети праву параду јесењих биљака. Хризантеме, краљице овог доба године, доминирају палетом од жуте, наранџасте, беле, љубичасте.
„Овде имамо близу три хиљаде различитих врста", истиче Киш.
„Од обичног собног цвећа и садница за башту, па све до маслина и бонсаи дрвећа. Има нешто за свачији укус и потребу."
Украсни купус са својим ефектним лишћем, зимзелено дрвеће спремно за хладније дане, декоративне бундеве које призивају дух јесени, луковице лала за пролећно буђење врта. Избор је заиста импресиван.
Организатори су посебну пажњу посветили одабиру излагача. У фокусу су породична пољопривредна газдинства из околине Суботице, мали произвођачи који своју љубав према биљкама претварају у посао.
„Желимо да подржимо наше локалне произвођаче", каже Киш.
„Зато смо и ограничили број оних који продају рукотворине и сувенире – желимо да акценат остане на цвећу и биљкама.Колико ми је познато, цене су остале на истом нивоу као у претходних неколико година", додаје председник Удружења сељака.
Поред цвећа, на манифестацији се могу наћи и излагачи старих заната и ручних радова, што целом догађају даје додатну аутентичну ноту.
Они који желе да свом дому додају дозу јесењег шарма или припреме башту за зиму, имају прилику да то учине до 29. октобра на платоу Плаве фонтане.