ЗОРАН МИРКОВИЋ ЋЕ ВОДИТИ СРБИЈУ И У НОВЕMБРУ: Бата са "орловима" против Енглеске и Летоније
Орлове ће у финалним мечевима квалификација за Светско првенство у Америци, највероватније, водити Зоран Мирковић.
Одлука би требало да буде озваничена у наредним данима, сазнаје Спорт клуб.
Рокови су одавно пробијени, ускоро би требало да буде дефинисан и финални списак фудбалера за предстојеће утакмице са Енглеском и Летонијом, почетак припрема заказан је за две недеље, такмичарска ситуација није охрабрујућа… Зато је логично да у актуелном тренутку ФСС посегне за решењем из сопственог дворишта.
А, у таквом распореду – Зоран Мирковић убедљиво држи прво место.
Понајвише због поверење репрезентативаца, потом и актуелног статуса унутар ФСС, али и професионализма испољеног на селекторској позицији.
Извршни одбор Фудбалског савеза Србије, подсетимо, задужио је генералног секретара Бранка Радујка и председника Драгана Џајића да воде преговоре са будућим кандидатима за селектора. Избор није велики, као ни шансе српског тима да се домогне другог места и пласмана у бараж за СП. Актуелни тренутак, очигледно, утицао је и на људе из ФСС да прибегну потрази за решењем на дуже стазе… Конкретни разговори тек предстоје!
Орлове 13. новембра очекује гостовање у Лондону, три дана касније играће са Летонијом на лесковачкој „Дубочици“.
Србија је тернутно трећа у Групи К са 10 освојених бодова из шест утакмица. Албанија има 11 бодова из шест утакмица, а на првом месту је Енглеска са 18 бодова.