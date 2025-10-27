light rain
10°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У сусрет дуелу Лиге Европе на Маракани

ЛЕГЕНДА ЗВЕЗДЕ ИГРАЛА И ЗА ЛИЛ – Зна како до победе: Караси саветовао црвено-беле

27.10.2025. 16:21 16:24
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде ће у четвртом колу лигашке фазе Лиге Европе угостити француски Лил.

Меч се игра 6. новембра у 18.45 часова, а о тој утакмици је причао бивши фудбалер Звезде, али и Лила Станислав Караси.

– Лил је озбиљан клуб, веома добро организван. Долазе из веома лепог француског града, који је познат по текстилу. Веома су добар тим, са којим се не треба играти. Звезда мора озбиљно да приступи утакмици. Пратим Лил, гледао сам и јуче утакмицу, енергична су екипа која игра у веома високом ритму током свих 90 минута. Наш тим мора да буде фокусиран од првог минута, поготово у дефанзивној линији. Лил има брзе, технички потковане, школоване играче, на које мора да се обрати пажња – рекао је Караси.

Имао је бивши фудбалер Црвене звезде јасну поруку за навијаче.

– За навијаче имам поруку која је иста као и увек, позивам их да и 6. новембра у 18.45 буду на истом месту као и увек, на Маракани – закључио је Станислав Караси.

фк црвена звезда лига европе
Извор:
ФК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЦРВЕНО–БЕЛИ СЕ ХИТНО ОГЛАСИЛИ! Ево шта Звезда каже о статусу Владана Милојевића
s

ЦРВЕНО–БЕЛИ СЕ ХИТНО ОГЛАСИЛИ! Ево шта Звезда каже о статусу Владана Милојевића

27.10.2025. 15:28 15:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КИКС ПРЕД ГОСТОВАЊЕ ВОЈВОДИНИ: Реал са Нишаве зауставио Црвену звезду
спорт

КИКС ПРЕД ГОСТОВАЊЕ ВОЈВОДИНИ: Реал са Нишаве зауставио Црвену звезду

26.10.2025. 19:07 19:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај