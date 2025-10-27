У сусрет дуелу Лиге Европе на Маракани
ЛЕГЕНДА ЗВЕЗДЕ ИГРАЛА И ЗА ЛИЛ – Зна како до победе: Караси саветовао црвено-беле
Фудбалери Црвене звезде ће у четвртом колу лигашке фазе Лиге Европе угостити француски Лил.
Меч се игра 6. новембра у 18.45 часова, а о тој утакмици је причао бивши фудбалер Звезде, али и Лила Станислав Караси.
– Лил је озбиљан клуб, веома добро организван. Долазе из веома лепог француског града, који је познат по текстилу. Веома су добар тим, са којим се не треба играти. Звезда мора озбиљно да приступи утакмици. Пратим Лил, гледао сам и јуче утакмицу, енергична су екипа која игра у веома високом ритму током свих 90 минута. Наш тим мора да буде фокусиран од првог минута, поготово у дефанзивној линији. Лил има брзе, технички потковане, школоване играче, на које мора да се обрати пажња – рекао је Караси.
Имао је бивши фудбалер Црвене звезде јасну поруку за навијаче.
– За навијаче имам поруку која је иста као и увек, позивам их да и 6. новембра у 18.45 буду на истом месту као и увек, на Маракани – закључио је Станислав Караси.