ЈЕДИНИ ОЛИМПИЈСКИ ПРВАК КАО ИГРАЧ И ТРЕНЕР: Храм рукомета од данас носи име „Проф. др Бранислав Покрајац”

27.10.2025.
спорт
Фото: Рукометни савез Србије

Спортска дворана "Вождовац" на Бањици од данас носи име "Проф. др Бранислав Покрајац" по легендарном рукометном стручњаку и једином човеку који је успео да уједини титуле олимпијског шампиона као играч и тренер.

– Чувени храм рукомета од 27. октобра 2025. године носиће име по једном од највећих рукометних стручњака икада – проф. др Бранислав Покрајац – наводи се у саопштењу Рукометног савеза Србије (РСС).

Напомиње се да је невероватним достигнућима Покрајац "до дан данас остао јединствен и у целокупном српском спорту који је рушио све границе, освајао медаље и рукомету дао једну посебну ноту". 

спорт
Фото: Рукометни савез Србије

Поред успеха на терену, проф др. Бранислав Покрајац стекао је и звање академског грађанина, а колико је био поштован на Факултету за спорт где је и предавао, најбоље говори податак да је један амфитеатар годину дана после његове смрти понео његово име, додаје се у саопштењу.

Председник РСС, Божидар Ђурковић је истакао да је поносан што ће бањичка дворана убудуће носити име по Браниславу Покрајцу, "човеку који је пуно задужио југословенски и српски рукомет". 

– Он је једини који је успео да обједини титуле олимпијског првака као играч и тренер и то је заиста нешто вредно сваког дивљења. Рукомет мора према својим легендама да се односи на прави начин и ово је за целокупну јавност велики дан који морамо да памтимо. Покрајац нас је све задужио и ово је мали дуг који му враћамо – рекао је Ђурковић, објављено је на сајту РСС.

Извор: ТАНЈУГ
Спорт Рукомет
