ТРИЈУМФ ФУДБАЛЕРКИ СРБИЈЕ: Славиле против Словеније на крају припрема

У мечу у коме је Словенија постигла чак четири гола, Србији су била довољна само два да на крају слави.

Два пута су Словенке затресле своју мрежу, било је ситуација када је то могло да се догоди још једном или двапут, али да све буде како треба на крају потрудиле су се Невена Дамјановић и Нина Матејић.

У раној фази меча постигнута су два гола. Оба су дошла као последица несмотрености и пада концентрације. Словенија је прва дошла у вођство, а домаћа репрезентација је постигла и други гол, сада само у своју мрежу, као резултат неспоразума Голоб и Мершник. Све до пред крај првог дела игре гледали смо изједначену утакмицу са неколико покушаја и прилика, а онда када се очекивало да ће се на одмор отићи без победника, Словенија је искористила једну прилику.

Наставак је донео добро издање обе селекције, поново много узбуђења и прилика. Играо се 66. минут када је Алегра Пољак направила неколико дриблинга у шеснаестерцу Словеније, упутила ударац, лопта је затим погодила у пречку, одбила се до Крижај и потом завршила у мрежи. Два аутогола као да су уздрмала домаћу селекцију, уследио је корнер у 75. минуту који је извела Тијана Филиповић, а на првој стативи је сјајно реаговала Невена Дамјановић и ударцем главом савладала Мершник. Агонија домаћина наставила се само неколико минута касније, један ударац упућен са дистанце требало је да буде лак задатак за Мершник, али испустила је лопту која је била поклон за Нину Матејић. За свега три минута Србија је поставила ствари на своје место.

Селекторка Лидија Стојкановић искористила је шансу да у наставку меча пружи прилику и другим играчицама, а после свега утисак је да може бити задовољна победом, као и комплетном сликом рада и боравка у Словенији.