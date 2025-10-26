КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА СП БЛИЗУ, НЕМА МЕСТА ОПУШТАЊУ: Фудбалерке Србије завршавају мини-припреме, спремне за Словенију
Женска фудбалска репрезентација Србије представља једно од најлепших изненађења на европској фудбалској сцени резервисаној за даме.
Сјајни резултати у Лиги нација и пласман у елитну дивизију европског фудбала, донели су највећи успех српском женском фудбалу, али изабранице селекторке Лидије Стојкановић желе и више и даље, желе историјски пласман на једно велико такмичење.
У овом случају то је Првенство света које се 2027. године одржава у Бразилу, а у склопу тих квалификација наше девојке имају једну проверу у Словенији. После седам дана боравка на Бледу, у понедељак 27. октобра (14,00) следи утакмица са домаћином.
– Желим најпре да похвалим девојке за приступ и посвећеност на овим мини припремама у Словенији – истиче селекторка Лидија Стојкановић. – Провера са Словенијом помоћи ће нам да останемо фокусирани и наставимо да радимо на унапређењу наше игре. До почетка квалификација за Светско првенство није остало много времена, зато нема места опуштању. У меч са Словенијом улазимо максимално сконцентрисане и мотивисане.
Стојкановић не крије да су имале одличне услове за рад током боравка на Бледу и да је све прошло у најбољем реду.
– Што се тиче играчког кадра, на овом окупљању, нажалост, нисмо могли да рачунамо на неколико играчица због повреда. Прилику су добиле неке млађе играчице, што је важно за њихов развој и стицање искуства. Све девојке које су овде спремне су и фокусиране за испуњавање наших захтева. Очекујем, дакле, добру и квалитену партију против Словеније – закључила је Лидија Стојкановић.