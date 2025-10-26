moderate rain
КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА СП БЛИЗУ, НЕМА МЕСТА ОПУШТАЊУ: Фудбалерке Србије завршавају мини-припреме, спремне за Словенију

26.10.2025. 20:26 20:32
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Женска фудбалска репрезентација Србије представља једно од најлепших изненађења на европској фудбалској сцени резервисаној за даме.

Сјајни резултати у Лиги нација и пласман у елитну дивизију европског фудбала, донели су највећи успех српском женском фудбалу, али изабранице селекторке Лидије Стојкановић желе и више и даље, желе историјски пласман на једно велико такмичење. 

У овом случају то је Првенство света које се 2027. године одржава у Бразилу, а у склопу тих квалификација наше девојке имају једну проверу у Словенији. После седам дана боравка на Бледу, у понедељак 27. октобра (14,00) следи утакмица са домаћином.

Желим најпре да похвалим девојке за приступ и посвећеност на овим мини припремама у Словенији – истиче селекторка Лидија Стојкановић. Провера са Словенијом помоћи ће нам да останемо фокусирани и наставимо да радимо на унапређењу наше игре. До почетка квалификација за Светско првенство није остало много времена, зато нема места опуштању. У меч са Словенијом улазимо максимално сконцентрисане и мотивисане.

Стојкановић не крије да су имале одличне услове за рад током боравка на Бледу и да је све прошло у најбољем реду.

Што се тиче играчког кадра, на овом окупљању, нажалост, нисмо могли да рачунамо на неколико играчица због повреда. Прилику су добиле неке млађе играчице, што је важно за њихов развој и стицање искуства. Све девојке које су овде спремне су и фокусиране за испуњавање наших захтева. Очекујем, дакле, добру и квалитену партију против Словеније – закључила је Лидија Стојкановић.

фудбалерке србије фудбал
Спорт Фудбал
