overcast clouds
9°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАДОВИ НА ДОМУ КУЛТУРЕ У РУСКОМ КРСТУРУ Нови кров за безбеднији боравак

25.10.2025. 09:51 09:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
дом културе
Фото: Општина Кула

После више од годину дана, колико је део Дома културе Руски Крстур затворен због небезбедности, почиње санирање таванице и дела крова.

Дом грађен 60-их година прошлог века више пута је дограђиван и преграђиван, па ће се реконструкција радити по фазама. Ранијих година су овде замењене котларница и столарија а сада ће се детаљно урадити кров. 

Фазна реконструкција ће омогућити да у деловима зграде могу да раде бројни корисници простора, аматери секције и културна друштва. Како је рекао Дамјан Миљанић, председник општине Кула, циљ је да се постепено дође до жељеног стања установе посебно значајне за Националну заједницу Русина, која се укључила и у тражење извора финансирања.

В. Х. 

руски крстур дом културе реконструкција крова
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОКАЗНА ВЕЖБА ДВД РУСКИ КРСТУР Подмладак стиче знање и вештину

ПОКАЗНА ВЕЖБА ДВД РУСКИ КРСТУР Подмладак стиче знање и вештину

20.03.2024. 11:34 11:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај