РАДОВИ НА ДОМУ КУЛТУРЕ У РУСКОМ КРСТУРУ Нови кров за безбеднији боравак
25.10.2025. 09:51 09:54
Коментари (0)
После више од годину дана, колико је део Дома културе Руски Крстур затворен због небезбедности, почиње санирање таванице и дела крова.
Дом грађен 60-их година прошлог века више пута је дограђиван и преграђиван, па ће се реконструкција радити по фазама. Ранијих година су овде замењене котларница и столарија а сада ће се детаљно урадити кров.
Фазна реконструкција ће омогућити да у деловима зграде могу да раде бројни корисници простора, аматери секције и културна друштва. Како је рекао Дамјан Миљанић, председник општине Кула, циљ је да се постепено дође до жељеног стања установе посебно значајне за Националну заједницу Русина, која се укључила и у тражење извора финансирања.
В. Х.