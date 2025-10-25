ДАМИР МИКЕЦ СА БРАТАНИЦОМ ТЕОМ ОСВОЈИО ЗЛАТО на турниру у Солину у стрељаштву
Дамир Микец је завршио такмичарску паузу и нову сезону започео новом победом на турниру „Салона опен“ у Солину, на коме је протеклих година освојио велики број медаља.
Првог дана на програму су била такмичења микс парова, а Дамир је на ватрену линију изашао у тиму са братаницом Теом, нашом јуниорском репрезентативком, такође чланицом Полицајца.
- Теа и ја се никад до сада нисмо заједно такмичили у микс пару и у првом наступу смо стигли до златне медаље – рапортира Дамир Микец.
У квалификацијама микс тимова ваздушним пиштољем учествовало је 17 парова из пет земаља. Теа и Дамир Микец су у квалификацијама били најпрецизнији са 570 кругова, два више од другопласираног тандема хрватских стрелаца, Владка Чубелић Иван Петричевић, чланова домаћег Далмацијацемента.
У финалу је тандем Микец савладао екипу Далмацијацемента убедљиво 16:6. Бронза је припала Ани Презељ (Словенија) и Борису Филиповцу (БиХ).
Теа и Дамир Микец су били једини представници Србије у такмичењима микс парова у Солину, а у наставку турнира биће одржане појединачне дисциплине, у којима ће стартовати око 15 стрелаца из наше земље.