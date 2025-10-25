РАДНИЧКИ У КРАГУЈЕВЦУ САВЛАДАО ТСЦ: Бевис нокаутрао Бачкотополчане у финишу
Фудбалери Радничког 1923 победили су ТСЦ у мечу 13. суперлигашког кола са 2:1 (1:0) на свом стадиону "Чика Дача" у Крагујевцу.
Буран финиш на крагујевачком стадиону завршен је по укусима око 1.500 навијача домаћег тима.
А, није се тако дало наслутити после великог кикса голмана Луке Лијескића у 79. минуту. Пробио се Синг са десне стране, изборио за позицију на нешто мање од 25 метара и изненада опалио по лопти. Иако се чинило да није то била велика опасност, Лијескић је лоше реаговао, лопта прошла кроз његове рукавице и одскакутала у мрежу.
Шок за Шумадинце, свега три минута касније, преточен је и велику радост.
И опет чудним голом, захваљујући лошој реакцији одбране екипе из Бачке Тополе. На убачену лопту са десне стране, најбоље је реаговао Бевис, изиграо Станчића и саиграче, и са четири метра успео да погоди мрежу.
У финишу, Крагујевчани су умешно сачували предност и потврдили да су у овом тренутку бољи од ТСЦ-а.
Повео је Раднички средином првог полувремена. Први гол Гамбијца Јанкубе, после соло продора, најавио је успешан деби Младена Жижовића на клупи крагујевачког суперлигаша.
Имали су Шумадинци знатно више од игре, неколико и добрих шанси. На крају, уз малу драму стигли су идо три заслужена бода. А, ТСЦ је и даље далеко од некада моћног суперлигашког тима.
Раднички 1923 – ТСЦ 2:1 (1:0)
КРАГУЈЕВАЦ: Стадион: „Чика Дача“. Гледалаца: 1.500. Судија: Милан Стефановић (Београд). Стрелци: 1:0 – Јанкуба у 24, 1:1 – Престиж у 79, 2:1 – Бевис у 82. минуту.
РАДНИЧКИ 1923: Лијескић – Ћосић, Миличић, Марјановић, Дадић – Ристић (од 72. Илић), Бен Хасин – Балде (од 84. Аџић), Сали (од 84. Станковски), Бевис – Јанкуба (од 63. Бах).
ТСЦ: Симић – Крстић, Дегенек (од 61. Радин), Урошевић, Димоски (од 84. Роу) – Станчић, Јовичић (од 84. Милосавић) – Тодороски (од 72. Мезеи), Синг, Престиж (од 61. Савић) – Петровић.