ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ: Еврогол Рашљанина за победу Трајала
Фудбалери Кабела претрпели су пети пораз у прволигашком каравану.
Бољи од црвено-црних били су играчи Трајала из Крушевца са 2:0.
Повели су домаћи у 23. минуту мајсторијом Јасина Рашљанина који је силовитим ударцем матирао Торомана са више од 25 метара удаљености. Када се очекивало да судија Лукић означи крај првог сусрета, он је поново показао на центар. У надокнади времена јефтино су Новосађани изгубили лопту, а домаћи су је брзо пренели у поље напада и са неколико лаких пасова стигли пред гол Кабела чију је мрежу погодио Владимир Мијаиловић.
Направио је Бајић троструку промену пред одлучујућих 45 минута, али резултата није било. Караћ, Тедић и Пауновић су донели свежину, али нису имали претеран утицај на игру. Крушевљани су сачували предност стечену у првом полувремену и освојили три бода.
Трајал - Кабел 2:0 (2:0)
КРУШЕВАЦ: Стадион Младост, гледалаца: 300. Судија: Лукић. Стрелци: Рашљанин у 23. и Мијаиловић у 47. минуту за Трајал, а за Кабел. Жути картони: Николић, Симић, Ју (Трајал).
ТРАЈАЛ: Симић 7, Ђокић 7, Ју 6,5, Матејевић 6, Николић 7 (Ранђеловић), Недељковић 7, Мујдинов 6 (Пуношевац), Ивић 6,5 (Симић), Мијаиловић 7,5, Рашљанин 8 (Ђуровић), Цветојевић 7.
КАБЕЛ: Тороман 6,5, Павић 6,5 (Станислављевић), Јањић 6 (Чечарић), Кочовић 6,5, Петрић 6 (Тедић), Нинковић 6 (Пауновић), Новевски 6,5, Бошкан 6,5, Ђурић 6 (Караћ), Танасин 6,5, Пиваш 6,5.
В. Г.