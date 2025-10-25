moderate rain
АБА ЛИГА: Спартак тријумфовао против Задра

25.10.2025. 20:20 20:25
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
spartak
Фото: ABA liga/KK Zadar/Zvonko Kucelin

Кошаркаши Спартака из Суботице победили су вечерас у гостима Задар резултатом 85:70 у мечу четвртог кола групе Б АБА лиге.

Кључ победе лежао је у изузетно квалитетном другом полувремену, посебно у последњој четвртини, у којој су гости преломили сусрет.

Задар није успео да пружи адекватан отпор екипи коју води тренер Влада Јовановић. Иако је Спартак већ на полувремену имао предност од четири поена (36:40), одлучујући тренутак била је последња деоница, када су Суботичани створили недостижну разлику, чиме победа гостију са севера Бачке није доведена у питање.

Тим Владе Јовановића имао је четворицу играча са двоцифреним учинком. Најефикаснији појединац и мотор екипе био је Данило Николић, који је уписао дабл-дабл са 17 поена и 10 скокова. Пратио га је Шејвон Томпсон са 15 поена, док је Оливер Ханлан додао 13. Двоцифрен је био и Игор Дробњак са 10 поена.

У редовима Задра, упркос поразу, највише се истакао Ловро Мазалин са 22 поена. Марко Рамљак је убацио 12, а Карло Жганец 11 поена.

Овим тријумфом, Спартак је потврдио статус лидера Групе Б, задржавши максималан скор 3-0, чиме се не може похвалити ниједан други тим у тој групи. Задар је, с друге стране, пао на негативан скор 1-3.

Екипа из Суботице ће у следећем колу дочекати Црвену звезду, а Задар ће играти против Будућности у Подгорици.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

АБА лига кк спартак суботица кк спартак
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
