АБА ЛИГА: Спартак тријумфовао против Задра
Кошаркаши Спартака из Суботице победили су вечерас у гостима Задар резултатом 85:70 у мечу четвртог кола групе Б АБА лиге.
Кључ победе лежао је у изузетно квалитетном другом полувремену, посебно у последњој четвртини, у којој су гости преломили сусрет.
Задар није успео да пружи адекватан отпор екипи коју води тренер Влада Јовановић. Иако је Спартак већ на полувремену имао предност од четири поена (36:40), одлучујући тренутак била је последња деоница, када су Суботичани створили недостижну разлику, чиме победа гостију са севера Бачке није доведена у питање.
Тим Владе Јовановића имао је четворицу играча са двоцифреним учинком. Најефикаснији појединац и мотор екипе био је Данило Николић, који је уписао дабл-дабл са 17 поена и 10 скокова. Пратио га је Шејвон Томпсон са 15 поена, док је Оливер Ханлан додао 13. Двоцифрен је био и Игор Дробњак са 10 поена.
У редовима Задра, упркос поразу, највише се истакао Ловро Мазалин са 22 поена. Марко Рамљак је убацио 12, а Карло Жганец 11 поена.
Овим тријумфом, Спартак је потврдио статус лидера Групе Б, задржавши максималан скор 3-0, чиме се не може похвалити ниједан други тим у тој групи. Задар је, с друге стране, пао на негативан скор 1-3.
Екипа из Суботице ће у следећем колу дочекати Црвену звезду, а Задар ће играти против Будућности у Подгорици.