ЦРВЕНА ЗВЕЗДА УБЕДЉИВА ПРОТИВ МЕГЕ У АБА ЛИГИ: Црвено - бели ни промил шансе нису дали ривалу
Кошаркаши Црвене звезде победили су на свом терену Мегу резултатом 94:73 (23:18, 28:15, 26:21, 17:19) у четвртом колу групе Б АБА лиге.
После мало споријег старта утакмице, Звезда је прва кренула да постиже поене. Имали су црвено-бели предност од почетка меча, која је достгла свој највећи плус у првом кварталу, што је натерало Вулета Авдаловића да затражи минут одмора. После тога Мега је највише поенима са слободних бацања успела да серијиом (6:0), да спустио предност Звезде на три поена, али су црвено-бели поенима Семија Оџелеја успела да после прве четвртине оде на паузу са вођством (23:18). Друга четвртина је прошла у знаку Црвене звезде, која је играла много боље и то пре свега у нападу, где је био одличан проток лопте. У првом делу четвртине Урош Плавшић је уписао неколико добрих напада и четири поена заредом, који су покренулу црвено-беле. На његове поене надовезао се Јаго, који је одличан био пре свега у креирању напада и протоку лопте. Бразилац је после низа асистенција, почео и да погађа, па је својом тројком, одлепио Звезду на пристојну предност. После су своје поене испоручили како Мотеијунас, тако и Изунду, па и Монеке. Звезда је била расположена и озбиљна на терену, на шта Мега није имала одговор. Једини расположени у екипи Меге био је Вукчевић, док остали нису били на правом нивоу. Предност Звезде је расла све до максималних (55:31), са којих се отишло на полувреме у хали Александар Николић.
Мега је боље кренула у трећу четвртину, где је рано дошла са поенима. Били су расположени у нападу, док је Звезда мало касније упалила своје моторе, али то није био проблем, јер Мега није пуно смањила предност Црвене звезде. Како је време одмицало, тако је Звезда вратила ритам који је красио у другој четвртини. Разиграли су се Монеке и Милер-Мекинтајер, који су уз распложеног Јага омогућили Црвеној звезди да после трећег квартала има преко 20 разлике предности (77:54). Поново је Мега добро кренула, овога пута у последњем кварталу. Звезда је имала неколико лоших напада, Мега је претила да спусти предност Црвене звезде на испод 20 разлике. Када то нису урадили било је јасно да ће победа отићи на страну Црвене звезде, па се у финишу меча само чекало са којим ће се резултатом окончати ова утакмица.
Најефикаснији у екипи Црвене звезде био је Стефан Миљеновић са 18 поена. Семи Оџелеј и Коди Милер-Мекинтајер постигли су по 11 поена. Дејан Давидовац је убацио девет поена, а Ебука Изунду и Урош Плавшић по осам.
У редовима Меге по 12 поена постигли су Марко Вукчевић и Вук Радојичић. Саво Дрезгић и Асим Ђуловић су убацили по 10 поена.
Звезда има две победе и један пораз у АБА лиги, док Мега има учинак 1-3.
"Црвено-бели" ће у следећем колу гостовати Спартку у Суботици, док ће Мега дочекати Илирију.