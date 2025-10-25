САША ОБРАДОВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД МЕГОМ: "Коди је заслужан што ће Миљеновић постати играч"
Тренер Црвене звезде Саша Обрадовић похвалио је Кодија Милера Мекинтајера после победе црвено-белих против Меге у АБА лиги.
Црвена звезда је у четвртом колу АБА лиге победила Мегу на свом терену са 94:73 и тако наставила са низом победа у свим такмичењима.
"Пре свега јако сам задовољан са односом према игри и респекту према противнику. Свака утакмица нам служи да разумемо како да пребродимо адаптацију једни на друге. Уз то је јако потребна подршка играча, они су имали одличан однос према игри. Оно што сам рекао у свлачионици када сам се обратио Кодију, да је он заслужан што ће Миљеновић постати играч. Његов однос према игри ће бити модел како треба да се понаша", рекао је Обрадовић.
Тренер Црвене звезде је одговрио на питање хоће ли Батлер бити спреман за дуеле у Евролиги, против Асвела и Макабија.
"Прво треба папиролошки, не знам да ли је физички изводљиво да буде спреман за све, све у свему ми смо срећни што је он овде са нама".
На овом мечу није било Џордана Нворе због повреде листа.
„Нвора је под терапијама. Немамо конкретне информације колико ће да буде одсутан. Идемо дан по дан.“