ПАРОВИ ЧЕТВРТФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ: Код одбојкаша Војводина на Партизан, код одбојкашица ТЕНТ против Јединства
Одбојкаши Радничког из Крагујевца играће против ВГСК-а из Великог Градишта у четвртфиналу Купа Србије, одлучено је данас жребом у Обреновцу.
Преостали парови четвртфинала у конкуренцији одбојкаша су Млади радник-Црвена звезда, Партизан-Војводина и Спартак Суботица-Дубочица.
Утакмице четвртфинала 61. Купа Србије 2025/2026. у конкуренцији одбојкаша одиграће се 5. и 26. новембра. Одбојкаши Радничког су прошле године освојили трофеј Купа Србије.
Одбојкашице ТЕНТ-а, које бране трофеј у женској конкуренцији, играће у четвртфиналу Купа Србије против Јединства из Старе Пазове.
Преостали парови четвртфинала у конкуренцији одбојкашица су: Срем-Уб, Јединство Ужице-Железничар Лајковац и Раднички Београд-Црвена звезда.
Утакмице четвртфинала 60. Купа Србије 2025/2026. у конкуренцији одбојкашица одиграће се 12. и 19. новембра.