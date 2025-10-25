moderate rain
ПАРОВИ ЧЕТВРТФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ: Код одбојкаша Војводина на Партизан, код одбојкашица ТЕНТ против Јединства

25.10.2025. 20:27 20:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Pixabay.com

Одбојкаши Радничког из Крагујевца играће против ВГСК-а из Великог Градишта у четвртфиналу Купа Србије, одлучено је данас жребом у Обреновцу.

Преостали парови четвртфинала у конкуренцији одбојкаша су Млади радник-Црвена звезда, Партизан-Војводина и Спартак Суботица-Дубочица.

Утакмице четвртфинала 61. Купа Србије 2025/2026. у конкуренцији одбојкаша одиграће се 5. и 26. новембра. Одбојкаши Радничког су прошле године освојили трофеј Купа Србије.

Одбојкашице ТЕНТ-а, које бране трофеј у женској конкуренцији, играће у четвртфиналу Купа Србије против Јединства из Старе Пазове.

Преостали парови четвртфинала у конкуренцији одбојкашица су: Срем-Уб, Јединство Ужице-Железничар Лајковац и Раднички Београд-Црвена звезда.

Утакмице четвртфинала 60. Купа Србије 2025/2026. у конкуренцији одбојкашица одиграће се 12. и 19. новембра.

