ОСС: Жреб четвртфинала Купа Србије у обе конкуренције 25. октобра у Обреновцу
Такмичарска комисија Одбојкашког савеза Србије саопштила је данас да ће жреб четвртфинала Купа Србије у обе конкуренције бити одржан у суботу, 25. октобра од 19.15 часова у Обреновцу.
У саопштењу се наводи да ће жреб четвртфинала Купа Србије бити обављен пре почетка утакмице трећег кола Суперлиге Србије између одбојкашица ТЕНТ-а и Уба у дворани СКЦ "Обреновац".
Пласман у четвртфинале Купа Србије у конкуренцији одбојкашица изборили су Црвена звезда, ТЕНТ из Обреновца, Раднички из Београда, Јединство из Старе Пазове, Срем из Сремске Митровице, Железничар из Лајковца, Уб и Јединство из Ужица.
Утакмице четвртфинала Купа Србије у конкуренцији одбојкашица одиграће се 12. и 19. новембра.
Пласман у четвртфинале Купа Србије у конкуренцији одбојкаша изборили су Раднички из Крагујевца, Дубочица из Лесковца, ВГСК из Великог Градишта, Војводина из Новог Сада, Црвена звезда, Партизан, Млади радник из Пожаревца и Спартак из Суботице. Утакмице четвртфинала Купа Србије у конкуренцији одбојкаша биће одигране 5. и 26. новембра.