overcast clouds
20°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОСС: Жреб четвртфинала Купа Србије у обе конкуренције 25. октобра у Обреновцу

23.10.2025. 19:01 19:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Такмичарска комисија Одбојкашког савеза Србије саопштила је данас да ће жреб четвртфинала Купа Србије у обе конкуренције бити одржан у суботу, 25. октобра од 19.15 часова у Обреновцу.

У саопштењу се наводи да ће жреб четвртфинала Купа Србије бити обављен пре почетка утакмице трећег кола Суперлиге Србије између одбојкашица ТЕНТ-а и Уба у дворани СКЦ "Обреновац".

Пласман у четвртфинале Купа Србије у конкуренцији одбојкашица изборили су Црвена звезда, ТЕНТ из Обреновца, Раднички из Београда, Јединство из Старе Пазове, Срем из Сремске Митровице, Железничар из Лајковца, Уб и Јединство из Ужица.

Утакмице четвртфинала Купа Србије у конкуренцији одбојкашица одиграће се 12. и 19. новембра.

Пласман у четвртфинале Купа Србије у конкуренцији одбојкаша изборили су Раднички из Крагујевца, Дубочица из Лесковца, ВГСК из Великог Градишта, Војводина из Новог Сада, Црвена звезда, Партизан, Млади радник из Пожаревца и Спартак из Суботице. Утакмице четвртфинала Купа Србије у конкуренцији одбојкаша биће одигране 5. и 26. новембра.

жреб четвртфинале четвртфинале купа србије четвртфинале Купа Србије у одбојци
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ОДБОЈКАШИМА ВОШЕ ТРИЛЕР У СПЕНСУ: Сезону почели пласманом у четвртфинале Купа Србије, Таково срушено у тај-брејку
спорт

(ФОТО) ОДБОЈКАШИМА ВОШЕ ТРИЛЕР У СПЕНСУ: Сезону почели пласманом у четвртфинале Купа Србије, Таково срушено у тај-брејку

22.10.2025. 20:08 20:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај