ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОСЛАВУ 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА НАУЧНИЦЕ Кућа Милеве Марић Ајнштајн у Руми чека експонате СПРЕМА СЕ ПОСТАВКА
На кући Милеве Марић Ајнштајн у Руми завршени су планирани грађевински радови, а сада је у току припрема поставке Завичајног музеја који ће користити овај објекат као свој издвојени простор.
Отварање за јавност планира се поводом обележавања 150 година од рођења научнице, рекао је Душан Љубишић, председник општине Рума.
Кућа ће бити галеријски простор са спомен-собом, намењена за обиласке, те уметничке и научне радионице, посебно за децу школског узраста - најавио је Урош Николић, директор Завичајног музеја Рума.
Ту ће се одржавати изложбе, књижевне вечери, научни скупови, радионице а Румљани ће се на овај начин одужити научници која је детињство провела у кући у Железничкој улици. Изградњу и опремање куће Милеве Марић Ајнштајн подржали су Општина Рума, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Министарство културе путем пројекта „Градови у фокусу“.