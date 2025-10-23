overcast clouds
17°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОСЛАВУ 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА НАУЧНИЦЕ Кућа Милеве Марић Ајнштајн у Руми чека експонате СПРЕМА СЕ ПОСТАВКА

23.10.2025. 10:26 10:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
кућа
Фото: Општина Шид

На кући Милеве Марић Ајнштајн у Руми завршени су планирани грађевински радови, а сада је у току припрема поставке Завичајног музеја који ће користити овај објекат као свој издвојени простор.

Отварање за јавност планира се поводом обележавања 150 година од рођења научнице, рекао је Душан Љубишић, председник општине Рума.

Кућа ће бити галеријски простор са спомен-собом, намењена за обиласке, те уметничке и научне радионице, посебно за децу школског узраста - најавио је Урош Николић, директор Завичајног музеја Рума.

Ту ће се одржавати изложбе, књижевне вечери, научни скупови, радионице а Румљани ће се на овај начин одужити научници која је детињство провела у кући у Железничкој улици. Изградњу и опремање куће Милеве Марић Ајнштајн подржали су Општина Рума, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Министарство културе путем пројекта „Градови у фокусу“.
 

рума милева марић ајнштајн
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај