НАСТАВЉА СЕ СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ Партизан сутра чека Младост, Воша у Крушевцу, Звезда у недељу гостује Радничком (Н)
БЕОГРАД: У наредна три дана биће одиграно 13. коло Суперлиге Србије, фудбалери Партизана ће сутра дочекати Младост из Лучана, док ће Црвена звезда у недељу у Нишу гостовати Радничком.
Први меч 13. кола СЛС на програму је сутра од 16 часова у Крушевцу, а састаће се Напредак и Војводина.
Фудбалери Партизана ће сутра на стадиону у Хумској без присуства навијача од 17.30 сати играти са екипом Младости, док ће Нови Пазар у исто време дочекати Јавор.
Фудбалери Радничког 1923 ће у суботу од 15 часова у Крагујевцу дочекати ТСЦ, док ће ИМТ у исто време у Лозници играти са ОФК Београдом. Два часа касније у Сурдулици ће се састати Радник и Спартак. Фудбалери Железничара ће од 18 сати у Панчеву играти са Чукаричким.
Последњи меч 13. кола СЛС на програму је у недељу од 17 часова у Нишу где ће Раднички дочекати лидера на табели, екипу Црвене звезде.
Црвена звезда држи прво место на табели СЛС са 30 бодова из 10 утакмица, док је Партизан на другој позицији са 28 бодова из 11 мечева.