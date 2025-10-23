broken clouds
ПОРАЗ МАЈАМИЈА НА СТАРТУ НБА СЕЗОНЕ Јовић постигао девет поена

23.10.2025. 09:23 09:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: TANJUG/ AP Photo/John Raoux

ОРЛАНДО: Кошаркаши Мајами хита поражени су на гостовању од Орландо меџика резултатом 125:121 на отварању НБА сезоне, а српски кошаркаш Никола Јовић постигао је девет поена у поразу свог тима.

Јовић је у мечу остварио још три скока уз једу украдену лопту и три изгубљене.

У победничкој екипи Орланда  по 24 поена постигли су Франц Вагнер и Паоло Банкеро, који је имао и 11 скокова, а 23 поена је постигао Дезмонд Бејн.

Норман Пауел је био најефикаснији у тиму Мајамија са 28 поена, а Ендрју Вигинс је постигао 18 поена, док Бем Адебајо зебележио дабл дабл са 15 поена и 12 скокова.

Никола Јовић Мајами Хит
Спорт Кошарка
