ОБРАЗОВАЊЕ О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ОД ЗНАЊА ДО ОЧУВАЊА” Стасала нова генерација едукатора
Покрет горана Новог Сада у сарадњи са Дечијом еколошком академијом реализовао два викенда зередом у Еколошком центру „Радуловачки” у Сремским Карловцима обуке за спровођење радионица у средњим школама у циљу унапређења образовања о животној средини и подизања свести младих о значају заштите ваздуха, воде и земљишта.
Обуке су осмишљене уз подршку стручњака из области заштите животне средине, а у оквиру припрема израђени су приручник и едукативни сетови за учење о квалитету ваздуха, воде и земљишта. Ови материјали су представљени едукаторима Покрета горана Новог Сада, члановима Дечије еколошке академије, као и младима и просветним радницима, који су желели да се упознају са њима и примене их у образовној пракси.
Прва обука, одржана 11. и 12. октобра била је намењена младим едукаторима од 16 до 30 година, док је друга 18. и 19. октобра конципирана тако да пружи неопходна знања просветним радницима са подручја Војводине.
Обуке су део пројекта „Од знања до очувања” који се реализује у оквиру програма „Еко-систем који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска. Од пројекта се очекује да мотивише младе за укључивање у активности заштите животне средине, док ће просветним радницима понудити иновативне, искуствене методе рада које се могу даље примењивати у настави о значају очувања чистоће ваздуха, воде и земљишта.