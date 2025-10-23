overcast clouds
ОБРАЗОВАЊЕ О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ОД ЗНАЊА ДО ОЧУВАЊА” Стасала нова генерација едукатора

23.10.2025. 10:24 10:33
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
а
Фото: Покрет горана Новог Сада

Покрет горана Новог Сада у сарадњи са  Дечијом еколошком академијом реализовао два викенда зередом  у Еколошком центру „Радуловачки” у Сремским Карловцима обуке за спровођење радионица у средњим школама у циљу унапређења образовања о животној средини и подизања свести младих о значају заштите ваздуха, воде и земљишта.

Обуке су осмишљене уз подршку стручњака из области заштите животне средине, а у оквиру припрема израђени су приручник и едукативни сетови за учење о квалитету ваздуха, воде и земљишта. Ови материјали су представљени едукаторима Покрета горана Новог Сада, члановима Дечије еколошке академије, као и младима и просветним радницима, који су желели да се упознају са њима и примене их у образовној пракси.

Прва обука, одржана 11. и 12. октобра била је намењена младим едукаторима од 16 до 30 година, док је друга 18. и 19. октобра  конципирана тако да пружи неопходна знања просветним радницима са подручја Војводине.

Обуке су део пројекта „Од знања до очувања” који се реализује у оквиру програма „Еко-систем који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска. Од  пројекта се очекује да мотивише младе за укључивање у активности заштите животне средине, док ће просветним радницима понудити иновативне, искуствене методе рада које се могу даље примењивати у настави о значају очувања чистоће ваздуха, воде и земљишта.

Сремски Карловци Покрет горана Новог Сада
Војводина Срем
