„ДНЕВНИКОВА” ШАХОВСКА СТРАНА: О древној игри у недељном броју
23.10.2025. 09:02 09:05
Лист „Дневник“ деценијама посебну пажњу посвећује шаху и сва битна дешавања у игри на 64 поља појављују се једном седмично на страни посвећеној овом спорту.
До сада је традиција била да шаховска страна излази сваког четвртка, а од ове седмице актуелности о турнирима широм Војводине, Србије, успесима наших такмичара широм света, интервјуе и занимљиве приче, моћи ћете да читате у нашем недељном издању.
У складу са концептом недељног „Дневника“ шаховска страна ће употпунити ревијални садржај овог броја.
Драги читаоци, следећа шаховска страна очекује вас у недељу, 26. октобра.