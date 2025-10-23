broken clouds
„ДНЕВНИКОВА” ШАХОВСКА СТРАНА: О древној игри у недељном броју

23.10.2025. 09:02 09:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Дневник/Слободан Шушњевић

Лист „Дневник“ деценијама посебну пажњу посвећује шаху и сва битна дешавања у игри на 64 поља појављују се једном седмично на страни посвећеној овом спорту.

До сада је традиција била да шаховска страна излази сваког четвртка, а од ове седмице актуелности о турнирима широм Војводине, Србије, успесима наших такмичара широм света, интервјуе и занимљиве приче, моћи ћете да читате у нашем недељном издању. 

У складу са концептом недељног „Дневника“ шаховска страна ће употпунити ревијални садржај овог броја. 

Драги читаоци, следећа шаховска страна очекује вас у недељу, 26. октобра. 

