БРОНЗА СИЈА КАО ЗЛАТО: Шахисти Србије допутовали у Београд након још једног великог успеха на Европском првенству
Мушка репрезентација Србије у шаху допутовала је у четвртак у Београд, пошто је пре два дана освојила бронзану медаљу на Европском првенству у Грузији.
– Као екипа смо трећу годину заредом показали да смо у самом врху европског шаха. Као шлаг на торту било је то што смо на овом ЕП у последњем колу савладали Азербејџан, који нас је последњих 15 година побеђивао. И том највећом победом смо дошли до бронзе. Када се рачуна математички и статитистички можда је могло и боље, али ми смо овим пласманом врло задовољни – изјавио је селектор репрезентације Србије Иван Иванишевић, пренео је званични сајт Шаховског савеза Србије.
Репрезентативац Србије Александар Инђић истакао је да му је посебно драго што је национални тим наставио са добрим резултатима.
– Мислим да додатну тежину медаље даје то што смо имали веома тежак пут. Играли смо са врхунским селекцијама током турнира, поготово у финишу са селекцијом Немачке, првим фаворитом који су се борили за прво место, док смо се ми борили за медаљу. Свака медаља на великом такмичењу огроман успех, поготово што има много јаких екипа у данашње време и надам се да ћемо и у наредним годинама и на следећој Олимпијади направити корак даље – изјавио је Инђић.
Председник Шаховског савеза Србије Андрија Јоргић рекао да је изузетно поносан на репрезентацију, као и да ће Савез учинити све да екипу задржи на окупу.
– У овој години једини екипни спорт који је освојио медаљу је управо шах. Пре две године ови момци су били златни, сада бронзани, али ова бронза сија као злато. Идемо у нове шаховске победе и пуно ми је срце што смо обрадовали нацију – поручио је Јоргић.
Женска репрезентација Србије у шаху освојила је 18. место на ЕП у Грузији.