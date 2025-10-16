Сахране за петак, 17. октобар
16.10.2025. 14:22 14:28
Коментари (0)
На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:
Џеваира Шаипа Јашарова (1955) 09.45
Сима Јована Гуцунски -урна- (1934) 10.30
Иштван Ђура Урач (1957) 11.15
Софија Јене Беркеш (1947) 12.00
Никола Раде Влајков (1938) 12.45
Рудолф Рудолфа Шерер (1933) 13.30
Катица Средоја Дејаноски (1939) 14.15
Милан Дојчина Марјановић (1950) 15.00
Ново гробље, Петроварадин
Ђуро Луки Денгориција (1938) 13.00
Централно гробље, Футог
Ана Ђуре Вујиновић (1967) 13.00
Католичко гробље, Руменка
Карољ Лајоша Чизмадиа (1947) 13.00
Православно гробље, Сремска Каменица
Миланко Илије Миљић (1951) 15.00