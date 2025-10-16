clear sky
ФСС У ПЕТАК РАЗРЕШАВА СТОЈКОВИЋА: Избор новог селектора остављен за касније

16.10.2025. 13:32
Дневник
Спортски журнал
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Извршни одбор Фудбалског савеза Србије ће на седници у петак прихватити оставку селектора Драгана Стојковића.

Требало би да буде речи и о начину раскида сарадње са Пиксијем.

Избор Стојковићевог наследника неће уследити у петак, већ касније. Србија има минималне шансе да се пласира у бараж за Светско првенство, па је могуће да прво буде пронађено решење само за новембарске утакмице, а избор селектора одложи се за период од децембра до марта, пише Спортски журнал. 

драган стојковић драган стојковић пикси фудбалска репрезентација србије фудбалски савез србије
Спортски журнал
Дневник
