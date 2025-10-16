clear sky
16.10.2025.
Нови Сад
БИОФЕСТ У СУБОТИЦИ ПОКРЕНУО ВАЖНА ПИТАЊА Како мала газдинства спасавају органску храну у Србији и куда даље?

16.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ С. Иршевић
био
Фото: Subotica.com

Органска производња у Србији и даље се развија споро, упркос расту броја заинтересованих произвођача. О изазовима, али и светлим тачкама у овом сектору, говорило се током 21. Биофеста који је у Суботици одржан 15. и 16. октобра.

Манифестација коју традиционално организује Удружење Terras ове године има двоструки значај. Поред редовног програма, обележена је и 35. годишњица рада овог удружења. За разлику од ранијих година када је акценат био на продајној изложби, овогодишњи Биофест фокусирао се на стање органске производње у Србији, проблеме са којима се суочавају произвођачи и питање куда даље.

Програм је трајао два дана, од 15. до 16. октобра, а намера организатора била је да подстакну разговор о економском развоју кроз еколошку пољопривреду, о заштити животне средине и здрављу људи. Манифестација је, како кажу из Удружења, и прилика да се ојачају везе између произвођача у региону.

Бројке нису баш охрабрујуће. Сњежана Митровић из Удружења Terras каже да је забележен пад површина под органском производњом.

Оно што нас заиста брине јесте озбиљан пад површина под органском производњом у Војводини. Некада смо били лидери са око 11.000 хектара, а прошлогодишњи подаци показују да смо пали на око 6.800 хектара“, каже Митровићева.

С друге стране објашњава да ипак није све тако црно.

Севернобачки округ помало постаје изузетак. Додуше, површине су и даље мале. Прошле године око 870 хектара, али константно расту. Имамо и више од 1.000 грла стоке и живине, што није занемарљиво. Оно што ме највише охрабрује јесте то што нам расте број људи укључених у органску производњу, било као произвођачи, прерађивачи или продавци. То значи да тржиште постоји, само треба радити на томе да се ојача“, додаје Митровићева.

Према званичним подацима, у целој Србији је под органским системом је свега 0,9 одсто обрадивих површина. Севернобачки округ има 23 регистрована еколошка произвођача, од чега 19 ради у Суботици. Већина се бави ратарством.

Најтеже је наћи људе који хоће да раде

Саболч Тружински из Његошева у органској производњи је већ више од две деценије. Почео је скромно, са неколико хектара, а данас обрађује готово сто хектара. Узгаја старе сорте житарица, држи аутохтоне животиње и одскоро производи органска јаја.

У почетку смо радили на неколико хектара, сад је то скоро сто. Фокусирали смо се на аутохтоне житарице јер сматрамо да су оне најбоље за органску производњу. Имамо и домаће животиње, бавимо се прерадом, а недавно смо увели и коке носиље, па сад производимо и јаја. Све је сертификовано и иде у промет, прича Тружински.

Али, како додаје, посао није лак.

Највећи проблем за нас мала газдинства је продаја на већем тржишту. А све је теже наћи људе који хоће да раде физичке послове. То је можда чак и већи проблем од саме продаје.

Ненад Новаковић, директор сертификационе куће Organic Control System, објаснио је да је проблем и сама цена.

Погледајте шта се дешава са ценама хране уопште. Класична, конвенционална храна драстично поскупљује. А органска храна је већ по себи скупља. Постаје практично недоступна за многе људе, чак и у Европи, а камоли код нас“, каже Новаковић и додаје:

Радимо на успостављању државног регистра органских произвођача. То неће бити лак посао, јер има много малих произвођача, али када то заживи, потрошачи ће моћи да провере сваки производ и сваког произвођача. То би требало да подигне поверење.

Отворена врата фарми

Други дан манифестације био је посвећен директном контакту са произвођачима. Организован је Дан органских фарми, па су учесници отишли у Његошево, код Бачке Тополе, да посете баш Тружинског и виде како та органска производња изгледа у пракси.

Отворени универзитет из Суботице је кроз пројекат Буди свестан проблема – буди део решења посетиоцима показао како могу да наручују органску храну преко интернета и мејла, али их и упознао са свакодневним проблемима произвођача.

Органска производња у Србији можда и јесте спора, али постоји. Број људи који се баве њом полако али стабилно расте. Биофест је ту да то прикаже, али и да гласно каже шта све не функционише, јер без отвореног разговора о проблемима нема ни решења.

