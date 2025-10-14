ФЕСТИВАЛ ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА "БИОФЕСТ" У СУБОТИЦИ Прилика да се јавност упозна са радом домаћих органских произвођача
Јубилејни 21. фестивал обележава рад Удружења TERRA'S i отвара нове перспективе за развој сектора.
Међународни фестивал органских производа БИОФЕСТ почиње 15. октобра у Суботици са конференцијом за новинаре посвећеном стању и будућности органске пољопривредне производње у Србији, Војводини и Севернобачком округу.
Овогодишња манифестација, коју организује Udruženje TERRA'S, обележава и три и по деценије доследног рада на промоцији и развоју еколошки прихватљиве пољопривреде. Иако скромније од претходних година, фестивал настоји да одржи континуитет својег деловања у изазовном временском периоду.
Уместо уобичајеног формата са панел дискусијама, организатори су се одлучили за конференцију за новинаре на којој ће бити представљени детаљни подаци о стању, шансама и проблемима са којим се сусреће домаћа органска производња. Конференција је заказана за сутра, 15. октобра, од 10 часова у сали 212 Отвореног универзитета Суботица.
Посетиоци фестивала имаће могућност да се информишу и о начинима набавке органских производа кроз дигиталне канале. Испред Отвореног универзитета, од 10 до 18 часова, биће доступне информације о електронској набавци, као и о пројекту "Буди свестан проблема – буди део решења" који Отворени универзитет реализује.
Други дан фестивала, 16. октобра, планиран је као "Дан отворених органских фарми" у Новом Кнежевцу. Чланице удружења "Сеоске жене општине Врњачка Бања" посетићемо органску фарму шипурка где ће органски произвођач Карољ Фекете детаљно представити комплетан процес производње, обраде и извоза својих производа.
Фестивал представља једну од ретких прилика да се јавност директно упозна са радом домаћих органских произвођача и сазна више о условима и могућностима развоја овог све важнијег сектора домаће пољопривреде.