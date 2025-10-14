ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Студенти наставили серију, Лепојевић и Ренић одвели тим до девете победе
Индекс - Подунавац 3:0 (0:0)
НОВИ САД: Ђачко игралиште, гледалаца: око 200, судија: Радић (Ириг), стрелци: Ренић у 48. и 90+1. и Лепојевић у 66. минуту. Жути картони: Вујовић, Пантић (Индекс), Пуретић, Бошњак, Шалипур, Спасојевић (Подунавац).
ИНДЕКС: Војводић 7, Крповић 7 (Јевтић), Вујовић 8, Дунђерски 7, Пантић 8 (Ивановић), Ренић 8, Бобар 7, Лепојевић 8 (Куртиши), Зељковић 8, Продановић 7, Алимпић 7 (Радаковић 7).
ПОДУНАВАЦ: Рнић 7, Пуретић 6 (Шалипур 6), Церовић 6 (Лабовић 7), Лактић 6, Коштић 6, Радојчић 6, Спасојевић 6, Цвјетиновић 6 (Девушић 7), Миљковић 6, Играч 6 (Пелемић 6), Бошњак 6 (Гојковић 6).
”Студенти ” настављају у сјајном ритму, тренер Милош Пенић одлично води младу екипу која је у девет кола нанизала исто толико победа.
Новосађани су одмах напали Белегишане. У првих десетак минута било је неколико прилика, а Лепојевић је погодио пречку. Међутим, гости су се ”наместили” после налета и успели да сачувају мрежу у првом полувремену.
У 48. минуту мала мајсторија Пантића, који је примио лопту окренут леђима голу на око 20 метара, задржао је поред тројице играча, потом, вешто проиграо Лепојевића по левој страни, а овај је упутио лопту по земљи испре гола Подунавца где је капитен Индекса Марко Ренић у паду погодио мрежу.
Талентовани Лука Лепојевић у 66. минуту, овога пута на десној страни, тукао је из близине, Рнић му је одбранио шут, а из другог пута нападач Индекса био је прецизан. У 85. минуту У 90+1 минуту Ренић је постигао свој други гол на мечу. зиграна је одбрана гостију, Зељковић је петом додао, а капитен Индекса из близине погодио гол.
Раднички (Ш) - Слога 0:3 (0:1)
ШИД: Стадион Радничког, гледалаца: око 150, судија: Бакић (Нови Сад), стрелци: Радонић у 15, Рађеновић у 75. и Грујић у 87. минуту. Жути картони: Живојинов, Рукавина (Раднички Ш), Зечак (Слога).
РАДНИЧКИ (Ш): Римац, Јовичић, Аперлић (Урош), Алексић, Рудић, Пурић (Бошњаковић), Рукавина (Шарац), Рајшић, Живојинов (Лакић), Вулић, Влаисављевић (Добрић).
СЛОГА: Пајфер, Пастор, Томић, Ћиковић, Шокић, Шавија (Бугарин), Зечак (Гогић), Мијаиловић, Грујић (Принц), Пролић (Касаповић), Радонић (Рађеновић).
У 15. минуту Душан Радонић искористио је несмотреност везних играча Радничког, одузео је, па вукао лопту до ивице шеснаестерца, одакле је тукао и погодио гол, голман Римац је био немоћан. У 75. минуту леп погодак Филипа Рађеновића.
Добио је лопту на десној страни, повукао је у средину, приметио је празан угао, и са око 18 метара од гола прецизним шутем погодио мрежу.
У 87. минуту Темеринци су извели напад, поново је Рађеновић проигран, прошао је по десној страни испред голмана, шутирао, Римац је одбранио, али поново му се лопта одбила и кратко је додао до Дарка Грујића који је спровео у гол.
Хајдук - Јединство 1:0 (1:0)
БЕШКА: Стадион Хајдука, гледалаца: око 120, судија: Акин (Футог), стрелац: Иван у 40. минуту. Жути картони: Учур, Стојановић, Митровић (Хајдук), Алексић, Савић, Лучар, Рађеновић, Вукашиновић, Савин (Јединство).
ХАЈДУК: Келеман, Гавриловић, Стојановић, Учур, Суботић, Смиљанић, Иван, Обрадовић, Веселиновић, Митровић, Живановић.
ЈЕДИНСТВО: Чикара, Кешански, Вукашиновић, Лучар, Рађеновић, Мандић, Бачић, Савин, Пантић, Алексић, Марков.
Бешчани су поготком у 40. минуту извојевали победу над Руменчанима, којима би и бод значио много, али овога пута нису имали среће.
Прекид је изведен са леве стране на другу стативу, играч Хајдука ју је главом вратио на прву, а Миљан Иван исто главом у паду убацио у гол.
Фрушкогорски партизан - Борац 1:2 (1:1)
БУКОВАЦ: Стадион Фрушкогорског партизана, гледалаца: око 120, судија: Спасојевић (Нови Сад), стрелци: Клинцов у 34. минуту (Фр. партизан), Марковић у 11. и Павловић у 49. минуту (Борац). Жути картони: Тришић, Девић, Шкрбић, Попадић (Фр. партизан), Н. Павловић, Бановић, Максимовић, Д. Павловић, Алексић, Добрић (представник клуба), Ракић (Борац). Ц. картон: Бановић (Борац).
ФРУШКОГОРСКИ ПАРТИЗАН: Слијепчевић, Малеш, Д. Девић, Клинцов, Спасојевић, Чергић, Попадић, Тришић, Поповић, Петровић, Бјелић.
БОРАЦ: Петровић, Топић, Великић, Ракић, Н. Павловић, Бановић, Заљковић, Марковић, Д. Павловић, Максимовић, Торбица.
У 11. минуту нападач Борца Вања Марковић дочекао лопту на пет метара и погодио гол.
Домаћи играчи су се тргли и у 34. минуту је Мирослав Клинцов изједначио резултат. У 49. минуту акција Борца са десне стране, Небојша Павловић је проигран, ушао је у шеснаестерац и шутирао, Клинцов је покушао да га изблокира, лопта је променила правац и преварила голмана Слијепчевића.
Приремио: М. Ковачевић