(ФОТО) НОВИ ДОМ КУЛТУРЕ У ЛЕДИНЦИМА ОТВАРА ВРАТА СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ Креће се са радовима, неимари ће радити и ДОДАТНИ СПРАТ у инвестицији вредној 113 милиона динара

14.10.2025. 09:30 09:42
лединци
Фото: Уступљене фотографије/Илустрација

Захваљујући инвестицији Града Новог Сада, у Лединцима је започета реконструкција и надоградња постојећег Дома културе, који ће након радова постати нова Културна станица.

Укупна вредност улагања износи више од 113 милиона динара, а нови простор пружиће боље услове за културне, образовне и друштвене активности мештана Лединаца и Старих Лединаца.

Реконструисани објекат ће добити додатни спрат и простираће се на 425 квадратних метара

Према плану, приземље ће бити намењено за свлачионице, тоалете и мултифункционалну салу, док ће се на спрату налазити градска библиотека, канцеларије и додатне просторије за различите програме и радионице. 

дом културе
Фото: Уступљена фотографија

Све просторије ће имати природно осветљење, а нова организација простора омогућиће квалитетније коришћење и већу доступност културних садржаја.

Из Града поручују да је циљ улагања развој културне инфраструктуре на територији целог Новог Сада, укључујући приградска насеља.

Отварање нове Културне станице у Лединцима представља корак ка равномернијем културном развоју и већој доступности програма свим грађанима.

Радови се спроводе у оквиру ширег плана подршке култури и заједници, а очекује се да нови Дом културе отвори врата грађанима током наредне године.

лединци стари лединци радови инвестиција Културна станица град нови сад
Нови Сад
