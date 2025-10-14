(ФОТО) НОВИ ДОМ КУЛТУРЕ У ЛЕДИНЦИМА ОТВАРА ВРАТА СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ Креће се са радовима, неимари ће радити и ДОДАТНИ СПРАТ у инвестицији вредној 113 милиона динара
Захваљујући инвестицији Града Новог Сада, у Лединцима је започета реконструкција и надоградња постојећег Дома културе, који ће након радова постати нова Културна станица.
Укупна вредност улагања износи више од 113 милиона динара, а нови простор пружиће боље услове за културне, образовне и друштвене активности мештана Лединаца и Старих Лединаца.
Реконструисани објекат ће добити додатни спрат и простираће се на 425 квадратних метара.
Према плану, приземље ће бити намењено за свлачионице, тоалете и мултифункционалну салу, док ће се на спрату налазити градска библиотека, канцеларије и додатне просторије за различите програме и радионице.
Све просторије ће имати природно осветљење, а нова организација простора омогућиће квалитетније коришћење и већу доступност културних садржаја.
Из Града поручују да је циљ улагања развој културне инфраструктуре на територији целог Новог Сада, укључујући приградска насеља.
Отварање нове Културне станице у Лединцима представља корак ка равномернијем културном развоју и већој доступности програма свим грађанима.
Радови се спроводе у оквиру ширег плана подршке култури и заједници, а очекује се да нови Дом културе отвори врата грађанима током наредне године.