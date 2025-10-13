(ФОТО) ПОДРШКА БОРЦИМА И ЊИХОВОЈ ДЕЦИ Уручене легитимације и новчане награде у Беочину
У оквиру програма Октобарских свечаности, данас је у Општини Беочин уприличен пријем за борце и њихове породице на коме су уручене борачке легитимације и решења о праву на поклон у виду новчане награде, намењена деци бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата.
Борце и њихове породице су овим поводом срдачно поздравили председник Скупштине општине Беочин Михајло Божић и чланица Општинског већа задужена за област образовања, здравствену и дечију заштиту и социјална давања Марица Савковић, који су уз поруке захвалности и поштовања истакли да је ово један у низу корака ка побољшању статуса и положаја грађана који су се одазвали позиву државе током ратова деведесетих година прошлог века, те да је локална самоуправа донела бројне мере подршке које су намењене овој категорији становништва.
„Борачке легитимације су данас у Србији симбол захвалности борцима, а Општина Беочин је низом мера утврдила програме подршке носиоцима, међу којима су право на субвенционисану цену трошкова комуналних услуга свих јавних предузећа, право на поклон деци бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата, као и право на регресирање трошкова превоза деце бораца-средњошколаца и студената, у износу од 100 одсто цене претплатне месечне карте.“, истакла је Савковићева и додала да се од ове године примењује и Уредба о енергетски угроженом купцу којом је обухваћена и категорија бораца у циљу умањења цене плаћања услуга снабдевања електричном енергијом.
Председник Скупштине општине Беочин Михајло Божић је истакао да се овај пакет мера и даље унапређује, те да и остали борци који још увек нису поднели захтеве за остваривање наведених права то могу учинити у наредном периоду, без одређеног рока.
На данашњем пријему је новчану награду у износу од 10.907,10 динара као поклон поводом обележавања 16. октобра Дана општине, примило дванаесторо деце до 15 година старости.
У име бораца, присутне је срдачно поздравио Саша Миловановић који је упутио речи захвалности Општини Беочин на подршци и вредновању статуса бораца, ратних инвалида и цивилних инвалида рата и истакао да мере које се примењују у Беочину представљају пример добре праксе и другима, јер препознају борце и њихове породице као важан део локалне заједнице.
Према постојећој евиденцији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на територији општине Беочин налази се 65 лица са статусом борца, 34 ратна војна инвалида и цивилна инвалида рата, као и 16 корисника породичних права.
Општина Беочин подсећа и остале кориснике борачких права да захтеве за остваривање погодности могу поднети у Услужном центру општине Беочин на адреси Школска 2.