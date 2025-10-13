БИВШИ ТРЕНЕР ЗВЕЗДЕ ГРОФ ОТКРИО  ОТКРИО КО ЋЕ БИТИ НОВИ СЕЛЕКТОР СРБИЈЕ? “Он је кандидат број 1”

Албанија је славила у Лесковцу, Драган Стојковић Пикси коначно признао пораз и поднео оставку на место селектора.

Од тог тренутка траје полемика ко ће бити нови селектор Србије, па је тако прво Вељко Пауновић био у разматрању, синоћ је као гром из ведра неба дошла информација да је и Владан Милојевић озбиљан кандидат.

Миодраг Гроф Божовић, бивши тренер Црвене звезде, говорио је за руске медије о позицији селектора, односно фаворизује једно име.

- Не, такви порази се не праштају и није ме изненадила одкука. Верујем у то да би Дејан Станковић могао да буде нови селектор Србије. Овде се прича - ако Станковић буде смењен из Спартака, он ће бити кандидат број један за селектора Орлова - рекао је Миодраг Гроф Божовић.