few clouds
15°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОД МОШОРИНА ДО ШАЈКАША МЕЊАЋЕ СЕ КОТЛАРНИЦЕ У ВРТИЋУ И УРАДИТИ 13,7 КИЛОМЕТАРА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ Лепе вести у Тител донела министарка Павков

13.10.2025. 12:53 13:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Шајкаш по свему варошица Фото: Ф. Бакић

Лепе вести за мештане Титела, Шајкаша и Мошорина донела је министарка заштите животне средине Сара Павков, која је данас потписала уговор за наставак изградње канализационе мреже.

-Важна вест за грађане Титела, Шајкаша и Мошорина - ускоро креће изградња 13,7 километара недостајуће канализационе мреже у насељу Шајкаш. Општина Тител, чиме ћемо имати 100% изграђености канализације на територији ове општине. Овај пројекта, за који сам данас потписала уговор, је наставак изградње канализације у Шајкашу, што ће решити вишедеценијски проблем грађана и од великог је значаја за заштиту животне средине у општини Тител, јер ће допринети бољем квалитету живота грађана- нагласила је министарка.

Она је на Инстаграму додала да изградња канализације представља један од највећих, али не и једини еколошки пројекат у Министарству за заштиту животне средине у овој локалној самоуправи. 

-У претходном периоду само реализовали бројне зелене пројекте у Тителу, попут замене котларница у вртићу и згради општине, затим чишћења дивљих депонија и озелењавања и пошумљавања. Путем јавних конкурса Министарства, где је Тител кандидовао квалитетне пројекте, у текућој години обезбеђена су средства за замену котларнице у вртићу „Чуперак“ у Мошорину, чишћење дивље депоније у насељу Шајкаш и пошумљавања на путном правцу од Шајкаша ка Мошорину- навела је. 

шајкаш мошорин Тител
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај