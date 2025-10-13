ОД МОШОРИНА ДО ШАЈКАША МЕЊАЋЕ СЕ КОТЛАРНИЦЕ У ВРТИЋУ И УРАДИТИ 13,7 КИЛОМЕТАРА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ Лепе вести у Тител донела министарка Павков
Лепе вести за мештане Титела, Шајкаша и Мошорина донела је министарка заштите животне средине Сара Павков, која је данас потписала уговор за наставак изградње канализационе мреже.
-Важна вест за грађане Титела, Шајкаша и Мошорина - ускоро креће изградња 13,7 километара недостајуће канализационе мреже у насељу Шајкаш. Општина Тител, чиме ћемо имати 100% изграђености канализације на територији ове општине. Овај пројекта, за који сам данас потписала уговор, је наставак изградње канализације у Шајкашу, што ће решити вишедеценијски проблем грађана и од великог је значаја за заштиту животне средине у општини Тител, јер ће допринети бољем квалитету живота грађана- нагласила је министарка.
Она је на Инстаграму додала да изградња канализације представља један од највећих, али не и једини еколошки пројекат у Министарству за заштиту животне средине у овој локалној самоуправи.
-У претходном периоду само реализовали бројне зелене пројекте у Тителу, попут замене котларница у вртићу и згради општине, затим чишћења дивљих депонија и озелењавања и пошумљавања. Путем јавних конкурса Министарства, где је Тител кандидовао квалитетне пројекте, у текућој години обезбеђена су средства за замену котларнице у вртићу „Чуперак“ у Мошорину, чишћење дивље депоније у насељу Шајкаш и пошумљавања на путном правцу од Шајкаша ка Мошорину- навела је.