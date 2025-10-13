Гала бокс манифестације у Београду
Председник Међународне бокс асоцијације Умар Кремљев посетио је престоницу Србије где је одржао низ састанака.
Овом приликом Кремљева је угостио и председник Републике Србије Александар Вучић где су разговарали о EXPO 2027. и где је договорено да део EXPO кампање буду и мечеви ИБА профи, као и ИБА бокс без рукавица, манифестације чији су промотери једни од највећих имена светског џет сета, од славне манекенке Наоми Кемпбел, преко холивудских супер старова Вила Смита, Марка Валберга, до највећих имена светске профи бокс сцене Тајсона Фјурија, Манија Пакјаа, Ентонија Џошуе...
"У Београду је одржан састанак са председником Србије Александром Вучићем како би се разговарало о великом догађају EXPO 2027. Планирано је да догађај обухвати и манифетстације где ће се актери борити за титуле светских шампиона у оквиру IBA PRO EXPO шампионата i IBA BARE KNUCKLE (ИБА бокс без рукавица). Инфраструктура се тренутно припрема на високом нивоу, и ово ће бити најбољи ЕXПО до сада, као и најбољи ИБА турнири", рекао је након састанка председник ИБА Умар Кремљев.
Специјализована светска изложба EXPO у Београду чија је централна тема "Игра(ј) за човечанство" трајаће 93 дана и очекује се учешће преко 120 земаља света. Од 15. маја до 15. августа 2027. године, Београд ће постати глобално средиште идеја и решења, са милионима посетилаца.
"EXPO 2027 ће трансформисати Београд, Србију, остављајући наслеђе у виду нове инфраструктуре, али и позицију на светској мапи градова где су посетиоци из целог света доживели нешто ново, позитивно, гостопримство које ће памтити цео живот. Београд ће бити место рађања нових пријатељстава, идеја, међуљудских веза које ће у будућности бити носиоци неког новог времена и дешавања на планетарној сцени у свим сферама живота, посебно у спорту. Задовољство нам је да ћемо у наредних две године бити део великог серијала ИБА профи мечева и ИБА бокса без рукавица. Председник Вучић и председник ИБА Кремљев су направили договор. ИБА ће сносити све трошкове организације, на нама је да као и увек будемо добри домаћини и да се радујемо новим спортским играма у нашој земљи и у нашој престоници која се гради и шири муњевито, претвара се у светску метрополу највећу у овом делу Европе и региона. Поносни смо што нас је ИБА препознала и изабрала да будемо део њихових највећих догађаја чији су промотери припадници светског џет сета што ће додатно утицати да се добар глас о нама чује далеко и широм меридијана", објашњава Боровчанин.
Спорт је одавно огледало идентитета нација и моћно средство кроз које земље обликују своју перцепцију о себи и како их други доживљавају.
"Спортска такмичења су више од пуке забаве, то су места где нације потврђују своје место у свету, опипљиво представљају културне вредности и подстичу национални понос. Национални идентитет је осећај нације као јединице, а спорт природно промовише јединство и колективни понос и даје шансу за уједињење око једног заједничког циља. Србија је поносна земља спорта и спортских шампиона, бокс је увек био део то миљеа и наставићемо свим снагама уз велики рад да пишемо лепе стране наше спортске историје", закључио је председник БСС Боровчанин.