(ФОТО, ВИДЕО) УГАШЕН ПОЖАР У ЗГРАДИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ Узрок највероватније ватра у разводном орману ВАТРОГАСЦИ РЕАГОВАЛИ СА ПЕТ ВОЗИЛА
13.10.2025. 12:00 13:12
Коментари (0)
НОВИ САД: У згради Електровојводине на Булевару ослобођења у Новом Саду данас је избио пожар.
На терен су изашле екипе ватрогасне службе да локализују ватру и спрече њено ширење. Како јављају наши репортери, запослени су евакуисани.
Позив је примљен око 11.50, а на лице места дошло је пет ватрогасних возила са 16 ватрогасаца. Како незванично сазнајемо, највероватније се запалио разводни орман.
Ватрогасци су брзо реаговали и локализовали пожар.
Због пожара је привремено је био блокиран саобраћај у делу Булевара ослобођења, а полиција је регулисала кретање возила и упућивала их на алтернативне правце.
Како смо сазнали у Заводу за хитну медицинску помоћ, повређених није било.