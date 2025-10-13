few clouds
(ФОТО, ВИДЕО) УГАШЕН ПОЖАР У ЗГРАДИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ Узрок највероватније ватра у разводном орману ВАТРОГАСЦИ РЕАГОВАЛИ СА ПЕТ ВОЗИЛА

13.10.2025. 12:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

НОВИ САД: У згради Електровојводине на Булевару ослобођења у Новом Саду данас је избио пожар.

На терен су изашле екипе ватрогасне службе да локализују ватру и спрече њено ширење. Како јављају наши репортери, запослени су евакуисани.

Позив је примљен око 11.50, а на лице места дошло је пет ватрогасних возила са 16 ватрогасаца. Како незванично сазнајемо, највероватније се запалио разводни орман.

Ватрогасци су брзо реаговали и локализовали пожар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Због пожара је привремено је био блокиран саобраћај у делу Булевара ослобођења, а полиција је регулисала кретање возила и упућивала их на алтернативне правце.

Фото: Dnevnik.rs

Како смо сазнали у Заводу за хитну медицинску помоћ, повређених није било.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

