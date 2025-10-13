ЕВО КО СЕ СВЕ ДО САДА КВАЛИФИКОВАО ЗА МУНДИЈАЛ: Међу 21 репрезентацијом и Гана, Јордан, Узбекистан...
После прошлонедељних квалификационих мечева разрешено је још дилема када је у питању пласман на Мундијал, који се следећег лета одржава у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику. Репрезентација Гане је за сада последња, 21. селекција, која је отишла на Мундијал, а претходних двадесет смо добили са пет различитих континената.
Као домаћини, из ЦОНЦАЦАФ зоне Северне и Средње Америке, САД, Канада и Мексико су добили загарантована места, док су у Азији то редом, након главног дела квалификација учиниле репрезентације Јапана, Ирана, Узбекистана, Јужне Кореје, Јордана и Аустралије. Узбекистан и Јордан су дебитанти међу шест селекција из АФЦ дела квалификација.
Океанија је највише профитирала променом система такмичења и проширењем са 32 на 48 националних тимова, па је тако Нови Зеланд малтене добио лаган пут до Мундијала на сваке четири године. Када је Јужна Америка у питању, након Аргентине, која је то одавно урадила, током лета су се на завршни турнир квалификовали и Бразил, Еквадор, Уругвај, Парагвај и Колумбија.
Списак комплетирају, за сада, пет афричких репрезентација, односно осим Гане и национални тимови са севера, Мароко, Тунис, Египат и Алжир. Дакле, још 27 места је остало празно, а Европа је једини континент који још увек није дао представнике, јер су ту квалификације најкасније почеле.
Почетком нове недеље, добићемо још четири селекције које ће се квалификовати из Африке, а на пол позицијама су још два дебитанта Бенин и Зеленортска Република, односно Сенегал и Обала Слоноваче, али борба још није готова пред последње коло. У Азији су близу места на СП Саудијска Арабија и Уједињени Арапски Емирати, али противкандидати и Катар, односно Ирак.
Када је Европа у питању, у овом циклусу би то већ могли да ураде Швајцарска, Француска, Португал, Холандија, Енглеска и Хрватска. Србија је после пораза од Албаније остала са минималним шансама за потенцијални бараж и миљама је далеко од Мундијала.
✅ CONFIRMED
🇬🇭 Ghana qualifies for the World Cup as the FIFTH team from 🌍 Africa and 21st team overall!
1⃣ 🇺🇸 United States
2⃣ 🇲🇽 Mexico
3⃣ 🇨🇦 Canada
4⃣ 🇯🇵 Japan
5⃣ 🇳🇿 New Zealand
6⃣ 🇮🇷 Iran
7⃣ 🇦🇷 Argentina
8⃣ 🇺🇿 Uzbekistan
9⃣ 🇰🇷 South Korea
1⃣0⃣ 🇯🇴 Jordan
1⃣1⃣ 🇦🇺 Australia… pic.twitter.com/XgRQX2sKl9
