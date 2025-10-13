ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОД ВОЈКЕ КА НОВОЈ ПАЗОВИ Ово сремско село повезује се и са индустријским зонама
13.10.2025. 11:07 11:15
Коментари (0)
Општина Стара Пазова започела је изградњу нове бициклистичко–пешачке стазе која ће повезати Војку са кружним током код Пазовачких базена.
Нова стаза биће део постојеће мреже која већ повезује Стару Пазову и Нову Пазову, као и правац од кружног тока ка Бановцима. Тиме ће Војка бити директно повезана не само са суседним насељима, већ и са индустријским зонама у Новој Пазови, као и са централном радном зоном у којој послују велике компаније попут МТУ-а, Лидла, Делте, Делхаизе-а и других.
Очекује се да ће завршетком радова мештани моћи безбедније и брже да се крећу између места становања и посла.