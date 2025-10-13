СЛОБОДАН ЈЕ У ОВАЈ БИЗНИС УШАО САСВИМ СЛУЧАЈНО, А ОНДА ПОСТАО МАЈСТОР СВОГ ЗАНАТА! Да ли сте пробали чоко мед? Овај пчелар из Кумана има и ове невероватне производе
Слободан Кнежевић из Кумана први у својој породици почео је да се бави пчеларством, и то сасвим случајно. Било је то пре 18 година и у то време није могао ни да наслути да ће му пчеларство бити не само посао него и живот.
-Позвао ме је рођак да му помогнем око пчела, о којима нисам знао баш ништа. И тако, мало-помало, пчеле су ме све више интересовале и јако ми се свиђало да радим са њима. Рођак ми је поклонио једну кошницу и два роја, и тако је све почело, да бих данас имао 200 кошница и од пчела и меда направио свој мали бизнис - прича Слободан Кнежевић.
Данас у понуди има пет врста меда - липов, од липе са Фрушке горе, сунцокретов, ливадски, од уљане репице и микс сунцокрета и липе. Производи и бронхи мед и разне врсте медног намаза, па у понуди има чоко мед, мед са воћем, бананом, јагодом и малином, са кандираним воћем, са циметом... Производи и медовачу, ликер од меда, а за манифестације и базаре, на којима је редован учесник, Слободанова супруга направи и пригодне свеће.
После пола године на разним пашама, пчеле се полако враћају у зимски стационар, где ће се одмарати, опорављати и припремати за следећу годину.
-Ова година је за пчеларе почела лоше, а завршила се врло добро. Почела је масовним угинућем пчела, што погоди сваког пчелара. Као и сваке године, подбацила је багремова паша, па багремовог меда и нема. Због багрема сам селио пчеле на Цер, али ни тамо ништа није било. Остале паше су биле врло добре, а сунцокретова и одлична – наглашава Кнежевић.
Мед продаје на велико, медарским предузећима и на базарима и манифестацијама.
-Цена меда је као и прошле године. На велико је нешто виша, али не довољно, док се код продаје на мало не усуђујем да подигнем цену, иако је све друго поскупело. Све мислим, од наредног месеца ћу подићи цене, и онда то не учиним, јер видим да људи немају пара, а мед им није високо на листи за куповину - објашњава наш саговорник.
Додаје да су му пчеле живот - ужива у раду око њих, стално учи и унапређује своје знање. Истиче да су то толико сложене заједнице да, док је жив, неће их упознати до краја.
-Нашао сам одличну комбинацију - волим оно што радим и од тога могу себи да обезбедим пристојну плату. Пчеле ме смирују кад се унервозим или узнемирим, а то обично буде преко зиме. Кад сам унутра, жена ми каже да идем мало код пчела - с осмехом завршава разговор пчелар из Кумана Слободан Кнежевић.