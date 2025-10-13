few clouds
АТП ЛИСТА: Ђоковић остао на петом месту

13.10.2025. 09:15 09:17
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
djokovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Andy Wong)

Српски тенисер Новак Ђоковић остао је на петом месту АТП листе, са 4.580 бодоова.

Ђоковић је минуле седмице елиминисан у полуфиналу Мастерса у Шангају, па је на најновијој АТП листи остао на истој позицији, само са 250 бодова мање него претходне недеље.

Шпанац Карлос Алкараз држи прву позицију да 11.340 бодова, Италијан Јаник Синер и даље је други играч света са 10.000 бодова, док је трећи Александар Зверев, а четврти Тејлор Фриц.

Шести тенисер планете је Бен Шелтон, а следе Алекс Де Минор, Лоренцо Мусети, Џек Дрејпер и Карен Хачанов.

Тенисер из Монака Валантен Вашеро, који је на путу до освајања Шангаја елиминисао Ђоковћа, од овог понедељак је 40. играч на планети. Титулом у Шангају скочио је за 164 позиције.

Што сте тиче српских играча, Миомир Кецмановић је покварио пласман за две позиције и сада је 49. играч на свету. Хамад Међедовић је 64, а Ласло Ђере је за три места бољи него прошле седмице и сада је 79. на АТП листи.

атп листа Новак Ђоковић
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
