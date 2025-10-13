few clouds
У УТОРАК БЕЗ ГРЕЈАЊА ОВИ ОБЈЕКТИ У НОВОМ САДУ Радови на прикључку у Руменачкој улици од раних јутарњих часова ЕВО И ДО КАДА

13.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Због радова на прикључку у Руменачкој улици 128, биће прекинута испорука топлотне енергије за грејање у уторак, 14. октобра, у раним јутарњим сатима.

Испорука топлотне енергије за грејање биће прекинута за објекте у следећим улицама:

- Руменачка 102-140;
- Стјепана Митрова Љубише 2а.

Нормализација у испоруци топлотне енергије за грејање очекује се, како кажу у ЈКП "Новосадска топлана" истог дана, 14.
октобра, у вечерњим часовима.

