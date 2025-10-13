Искључења струје за уторак, 14. октобар
13.10.2025. 11:04 11:06
Због одржавања мреже, струју у уторак неће имати:
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Део улица: Бреза, Борова и Љубичица у насељу Боцке од 08:30 до 12:30
ФУТОГ: Фирма: Арома, Улице: С. Родића, С. Шолаје, Нова 3, А; Адамовића, Л. Радић, Козарачка, Кордунашка, И. Милутиновића, Ј. М. Шоше, С. Вајнера, Др. М. Николића, С. Маринковић од 08:00 до 14:30
РУМЕНКА: Улице: Б. Радичевића 4, 6, 6а, 8; Ј. Атиле 2-10; Д. Киша 23,25 и С. Маринковић 20 од 09:00 до 10:00