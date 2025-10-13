ТРИСТАН ВУКЧЕВИЋ О ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ И НИКОЛИ ЈОКИЋУ: "Људи су шокирани када га виде"
Српски кошаркаш Тристан Вукчевић говорио је о свом искуству са Европског првенства, где је имао прилику да сарађује са Николом Јокићем.
Вукчевић се раније двоумио да ли ће играти за репрезентацију Србије или Грчке, али је на крају се одлучио за "орлове", па је на минулом Евробаскету обукао дрес српског тима.
То му је донело могућност да се нађе у истом тиму са Николом Јокићем, који је био члан Србије.
"Само када видим како Никола тренира и како се понаша на утакмици, помажеми да унапредим свој кошаркаши IQ, пре свега у читању одбране, поготово што играмо на истој позицији", рекао је Вукчевић.
Играње са Јокићем у истом тиму Вукчевићу се увидео како се Никола понаша, тачније да је један НБА суперстар један сасвим обичан човек.
"Он нема никакво обезбеђење, шета се нормално. Људи су шокирани, када га виде, али он је сасвим приземан човек. Он воли коње, да игра карте и игрице. То је нешто што сам приметио".