НИЈЕ ДОБРО ЗА СРБИЈУ! И Тристан Вукчевић повредио задњу ложу!

03.09.2025. 18:44 18:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/К1
Кошаркашки Савез Србије
Фото: Кошаркашки Савез Србије

Уочи утакмице са репрезентацијом Турске на Европском првенесту, дошле су лоше вести.

Као да није било довољно то што се капитен Боган Богдановић повредио, изгледа да је повређен и Тристан Вукчевић.

Како сазнаје К1, Тристан је доживео повреду задње ложе на јучерашњем тренингу и упитан је за вечерашњи меч са Турском.

Остаје нам да се надамо да је повреда лакше природе и да ће моћи да заигра, ако не вечерас, онда у наредним фазама првенства када је то свакако најпотребније.

Вечерашњи меч са Турском почиње у 20.15, а ток меча моћи ћете да пратите на нашем порталу.

K1

