НИЈЕ ДОБРО ЗА СРБИЈУ! И Тристан Вукчевић повредио задњу ложу!
03.09.2025. 18:44 18:46
Уочи утакмице са репрезентацијом Турске на Европском првенесту, дошле су лоше вести.
Као да није било довољно то што се капитен Боган Богдановић повредио, изгледа да је повређен и Тристан Вукчевић.
Како сазнаје К1, Тристан је доживео повреду задње ложе на јучерашњем тренингу и упитан је за вечерашњи меч са Турском.
Остаје нам да се надамо да је повреда лакше природе и да ће моћи да заигра, ако не вечерас, онда у наредним фазама првенства када је то свакако најпотребније.
Вечерашњи меч са Турском почиње у 20.15, а ток меча моћи ћете да пратите на нашем порталу.
