СЕДАМ ПОРОДИЦА ДОБИЈА НОВ КРОВ НАД ГЛАВОМ Бачка Паланка поделила кључеве сеоских кућа младима
БАЧКА ПАЛАНКА: Локална самоуправа у септембру и октобру купила је 10 кућа са окућницом на територији општине за младе и младе брачне парове.
У Министарству за бригу о селу данас су потписани нови уговори за седам кућа у селима општина Бачка Паланка, укупне вредности 8.280.000динара.
Словиша Михаљ, купиће кућу у Гајдобри, Маријана Николић у Младенову, Ђурђинка и Франко Стојановић у Новој Гајдобри, Мирослав Белањи у Пивницама, Тамара Ђукић и Стефан Дукић у Челареву, Јован Живков у Товаришеву, а Гордана Туцић у Новој Гајдобри.
Према речима члан Општинског већа Мите Лачанског, Бачка Паланка с великом пажњом приступа свим конкурсима Министарства за бригу о селу.
- У септембру смо обезбедили три куће, у вредности 3,4 милиона динара. Александра Кукуљчић купила је кућу с окућницом у Пивницама, Сашка Николић у Силбашу и Иван Малец у Пивницама. Са нових седам уговора, укупно смо обезбедили 198 кућа за младе и младе брачне парове. Наставићемо да предано и одговорно радимо на бољим условима живота за све наше грађане - рекао је Лачански.
Право учешћа на конкурсу за куповину кућа с окућницом, који спроводе локалне самоуправе и Министарство имају млади до 45 година старости, било да су брачни и ванбрачни парови или појединци. Према пропозицијама Конкурса, локалне самоуправе имају обавезу да процене вредности некретнина, гарантују ваљаност података у конкурсној документацији, и уплаћују средства на рачун продавца сеоске куће и окућнице. Нови власници се обавезују да десет година не могу отуђити, издати у закуп или уклонити некретнину.
Трошкове осигурања сносе сами, а током десетогодишњег периода кућа не може бити предмет залоге или хипотеке.