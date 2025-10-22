ЕФЕС И ФЕНЕР НЕЋЕ ДА ИГРАЈУ У ИЗРАЕЛУ: Бесни на Евролигу, огласила се и Валенсија
Кошаркашки клубови Фенербахче и Ефес издали су заједничко саопштење у којем се противе игрању утакмица Евролиге у Израелу.
Огласили су се дан пошто је објављено да би Макаби и Хапоел од децембра могли да буду домаћини у Тел Авиву.
– У Евролиги су се појавили извештаји о могућности да израелски клубови поново играју домаће утакмице у Израелу, од 1. децембра 2025. године. Руководство Евролиге одржало је неформални састанак 21. октобра 2025. године, где су процењене безбедносне околности утакмица израелских клубова – стоји на почетку саопштења.
Додаје се да су Фенербахче и Ефес изразили негативне ставове о овом питању и отворено изразили забринутост због потенцијалних последица такве одлуке.
– Иако је саопштење за јавност које је Евролига објавила након састанка и изјаве извршног директора Евролиге Паулијуса Мотијејунаса дате новинарима указивало на то да су сви чланови деловали једногласно током процеса доношења одлука, на састанку није гласано, донета је само одлука да се наставе консултације по овом питању. Наши разговори о овом питању су у току са релевантним владиним институцијама и руководством Евролиге – додаје се у саопштењу.
Евролига је од избијања сукоба у појасу Газе забранила истанбулским клубовима да буду домаћини израелским у Турској, па је тако на почетку овогодишње сезоне Евролиге Ефес био домаћин Макабију и Хапоелу у Подгорици.
Прошле недеље је Валенсија била приморана да због страха за безбедност експедиције Хапоела угости израелски клуб без подршке навијача.
Управо је тренер тог шпанског клуба Педро Мартинез изразио незадовољство због најава да ће од децембра Макаби и Израел бити домаћини у Тел Авиву и истакао да они који доносе одлуке о повратку утакмица у Израел неће морати да иду тамо.
– Нисмо баш мирни. Видите вести. Ситуација није тако нормална као што бисмо желели. Зашто није безбедно играти у Израелу 25. новембра, а безбедно је 5. децембра? Они који су донели одлуку неће морати да путују тамо – рекао је тренер Валенсије на конференцији за медије, а преноси кошаркашки портал "Јурохупс".